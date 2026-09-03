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Bitno: Predizborna kampanja i izbori

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Izvor:

ATV

03.09.2026 13:50
Битно: Предизборна кампања и избори
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o predizbornoj kampanji i izborima.

Za „Bitno” govore: Bojan Šolaja, politički analitičar, prof. dr Nina Sajić profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka i Nenad Novaković, novinar.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Dragana Božić

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