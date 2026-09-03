Uz granicu sa BiH hrvatska policija uočila još jednu grupu migranata

Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području BiH uočena veća grupa migranata, te su pomoću drona uočili još jednu grupu.

Iz hrvatskog MUP-a su naveli da ovakvo postupanje pokazuje od kolikog je značaja pravovremena razmjena informacija i koordinacija policijskih službi sa obje strane za brzu reakciju i učinkovito sprečavanje nezakonitih prelazaka državne granice.

Hronika Čamcima krenuli preko Save: Spriječeno krijumčarenje 96 migranata

Načelnik gradiške Policijske uprave Slobodan Torbica izjavio je ranije danas da je na području sela Bistrica kod Gradiške pronađeno više od 120 migranata, a pretresi se vrše i u susjednom selu Orahove zbog sumnje da ih je tamo još 20-ak.

On je dodao da je pronalazak migranata iz bliskoistočnih zemlja rezultat pojačanih aktivnosti na sprečavanju ilegalnih migracija koje pripadnici MUP-a Srpske sprovode u saradnji sa Graničnom policijom BiH i MUP-om Hrvatske.

(Srna)