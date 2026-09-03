Uz granicu sa BiH hrvatska policija uočila još jednu grupu migranata

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Hrvatska policija pojačala je nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području BiH uočena veća grupa migranata, te su pomoću drona uočili još jednu grupu.
Iz hrvatskog MUP-a su naveli da ovakvo postupanje pokazuje od kolikog je značaja pravovremena razmjena informacija i koordinacija policijskih službi sa obje strane za brzu reakciju i učinkovito sprečavanje nezakonitih prelazaka državne granice.
Hronika
Čamcima krenuli preko Save: Spriječeno krijumčarenje 96 migranata
Načelnik gradiške Policijske uprave Slobodan Torbica izjavio je ranije danas da je na području sela Bistrica kod Gradiške pronađeno više od 120 migranata, a pretresi se vrše i u susjednom selu Orahove zbog sumnje da ih je tamo još 20-ak.
On je dodao da je pronalazak migranata iz bliskoistočnih zemlja rezultat pojačanih aktivnosti na sprečavanju ilegalnih migracija koje pripadnici MUP-a Srpske sprovode u saradnji sa Graničnom policijom BiH i MUP-om Hrvatske.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Region
2 h0
Svijet
2 h0
Region
2 h0
Region
2 h0
Region
4 h0
Region
9 h0
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
10
16
09
16
06
15
57
Trenutno na programu