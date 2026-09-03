Logo

Minić: Izrael i jevrejski narod kod nas će uvijek imati otvorena vrata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 15:32

Komentari:

1
предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и амбасадорке Израела Галит Пелег
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će Izrael i jevrejski narod u Republici Srpskoj uvijek imati otvorena vrata i prijatelja koji poštuje istinu, pamti zajedničku žrtvu i čuva sjećanje.

Minić je zahvalio ambasadoru Izraela u BiH Galit Peleg za sve što je učinila na jačanju odnosa Izraela i Republike Srpske.

"Vjerujem da će i nasljednik Pelegove nastaviti putem međusobnog poštovanja i iskrenog prijateljstva koje smo gradili", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks" nakon sastanka sa Pelegovom u Banjaluci

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Izrael

Jevreji

Srbi

Komentari (1)

Više iz rubrike

Српски повратник претучен, на његовог сина пуцано: Јовић тражи хитну реакцију институција

Republika Srpska

Srpski povratnik pretučen, na njegovog sina pucano: Jović traži hitnu reakciju institucija

1 h

0
Савјет за развој Републике Српске одржао је данас, у сједишту Владе Републике Српске, другу сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić predsjedavao sjednicom Savjeta za razvoj Republike Srpske

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpske želi jaku i moćnu Srbiju

2 h

0
Срби да не дозволе да их неко испровоцира на дан сахране генерала Младића

Republika Srpska

Srbi da ne dozvole da ih neko isprovocira na dan sahrane generala Mladića

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima