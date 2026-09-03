Minić: Izrael i jevrejski narod kod nas će uvijek imati otvorena vrata

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će Izrael i jevrejski narod u Republici Srpskoj uvijek imati otvorena vrata i prijatelja koji poštuje istinu, pamti zajedničku žrtvu i čuva sjećanje.
Minić je zahvalio ambasadoru Izraela u BiH Galit Peleg za sve što je učinila na jačanju odnosa Izraela i Republike Srpske.
Ambasadorki Peleg zahvaljujem na svemu što je učinila na jačanju odnosa Izraela i Republike Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) September 3, 2026
Kod nas će Izrael i jevrejski narod uvijek imati otvorena vrata i prijatelja koji poštuje istinu, pamti zajedničku žrtvu i čuva sjećanje. Vjerujem da će i nasljednik ambasadorke Peleg… pic.twitter.com/lengRifJJU
"Vjerujem da će i nasljednik Pelegove nastaviti putem međusobnog poštovanja i iskrenog prijateljstva koje smo gradili", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks" nakon sastanka sa Pelegovom u Banjaluci
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
10
16
09
16
06
15
57
Trenutno na programu