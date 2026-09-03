Minić: Izrael i jevrejski narod kod nas će uvijek imati otvorena vrata

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će Izrael i jevrejski narod u Republici Srpskoj uvijek imati otvorena vrata i prijatelja koji poštuje istinu, pamti zajedničku žrtvu i čuva sjećanje.

Minić je zahvalio ambasadoru Izraela u BiH Galit Peleg za sve što je učinila na jačanju odnosa Izraela i Republike Srpske.

Ambasadorki Peleg zahvaljujem na svemu što je učinila na jačanju odnosa Izraela i Republike Srpske.

Kod nas će Izrael i jevrejski narod uvijek imati otvorena vrata i prijatelja koji poštuje istinu, pamti zajedničku žrtvu i čuva sjećanje. Vjerujem da će i nasljednik ambasadorke Peleg… pic.twitter.com/lengRifJJU — Savo Minić (@minic_savo) September 3, 2026

"Vjerujem da će i nasljednik Pelegove nastaviti putem međusobnog poštovanja i iskrenog prijateljstva koje smo gradili", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks" nakon sastanka sa Pelegovom u Banjaluci