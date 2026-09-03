Srpski povratnik pretučen, na njegovog sina pucano: Jović traži hitnu reakciju institucija

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović je najoštrije osudio napad na srpskog povratnika inicijala A. Š. i njegovog sina B. Š. u sarajevskoj opštini Vogošća.

Posebno je poražavajuće što je riječ o starijoj populaciji i što se radi o jednom od posljednjih srpskih povratnika u toj opštini.

Jović je rekao da je ovaj nemili događaj redakciji više novinskih kuća prijavila porodica oštećenih, što potvrđuje činjenicu da se ovakvi slučajevi na teritoriji Federacije i dalje pokušavaju minimizirati i sakriti od javnosti.

Takođe je dodao da je starac krvnički pretučen nakon čega je dobio moždani udar, a na sina je pucano te da je MUP KS naveo da se radi o pokušaju pljačke i lakšim tjelesnim povredama.

„Pitamo se kako da naši malobrojni povratnici nastave živjeti na svojim ognjištima kada se malo-malo dešavaju napadi i na njih i na njihovu imovinu teško obnovljenu i da li trebaju biti u stalnome strahu. Da li će FMUP ikada sankcionisati napadače na Srbe ili će nastaviti sa zataškavanjem istih“, dodao je Jović i apelovao na sve nadležne institucije da ovo ne postane još jedan nerasvijetljen slučaj u nizu i da se vrati mir i povjerenje među ljude.

O srpskim povratnicima na teritoriji Federacije najviše vode brigu institucije Republike Srpske, što je još jedan dokaz nemara prema njima od strane federalnih institucija bez obzira na zakonsku obavezu koju imaju.

„Dokle god se ne budu ispunjavale obaveze koje su propisane Dejtonskim mirovnim sporazumom, a tiču se izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, dotle ćemo biti svjedoci ovakvih situacija“, rekao je Jović.