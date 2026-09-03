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Minić predsjedavao sjednicom Savjeta za razvoj Republike Srpske

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03.09.2026 15:06

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Савјет за развој Републике Српске одржао је данас, у сједишту Владе Републике Српске, другу сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Foto: Ustupljena fotografija

Savjet za razvoj Republike Srpske održao je danas, u sjedištu Vlade Republike Srpske, drugu sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Na sjednici su razmatrane ključne preporuke, mjere i inicijative za unapređenje razvoja Republike Srpske, koje su identifikovane kroz dosadašnji rad Savjeta i izdvojene kao prioritetne.

Članovi Savjeta razmijenili su mišljenja i ideje o predloženim mjerama i usaglasili se da će u narednom periodu biti dodatno konkretizovani prioritetni pravci razvoja.

Savjet za razvoj je od 19. marta do 3. jula ove godine organizovao 16 okruglih stolova, na kojima je učestvovalo više od 400 predstavnika republičkih institucija, lokalnih zajednica, poslovne i akademske zajednice, nevladinog sektora, mladih i drugih relevantnih organizacija i udruženja.

Na okruglim stolovima predložene su mjere i inicijative iz različitih oblasti, koje su razmatrane na današnjoj sjednici Savjeta, saopšteno je nakon sjednice.

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Savjet za razvoj Republike Srpske

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

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