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Sjednica Parlamentarnog foruma Srbija-Srpska: Najveća i plodonosnija saradnja

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03.09.2026 13:09

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Сједница Парламентарног форума Србија-Република Српска
Foto: ATV/Branko Jović

U toku je svečana sjednica Parlamentarnog foruma Srbija - Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dodao je da forum Srpske i Srbije ostaje budućim sazivima.

"Ne moramo držati dvije posebne sjednice da bi nešto usvojili. Moram da se zahvalim predsjedniku Vučiću i njegovom timu", dodao je on.

Kada je riječ o ustavnoj poziciji Srpske, Dodik dodaje svaki dan postoji inicijativa da se sruši ustavna pozicija Republike.

"Mi nismo sretni našom pozicijom u BiH. Čekaju nas teške i važne odluke, izbori u Srpskoj i Srbiji. Nikada nije bio otvoren prostor za ovakvu saradnju. Mi smo na strani tima Vučića, ne vidimo nikog dugog ko bi mogao da ponudi nešto bolje i stabilnije. Nama treba kontinuitet dobrih politika, u nekim stvarima Srbija je morala da snosi i neke posljedice zbog nas. Stoički se sve izdržalo", dodao je on.

Сједница Србија-Српска
Sjednica Srbija-Srpska
ATV/Branko Jović

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo dolaskom u Banjaluku i održavanjem pete sjednice Parlamentarnog foruma Republika Srbija-Republika Srpska,

"Mogu da kažem s velikim ponosom, da posebno pažnju na posvećujemo očuvanju srpskog jezika, našeg ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja i daljem povezivanju naših institucija, privrede i ljudi", rekla je ona.

Brnabićeva je istakla da je obaveza Srbije i Srpske da opredjeljenja sadržana u Deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je Parlamentarni forum Srbija-Republika Srpska tokom protekle dvije godine imao najveću i najplodonosniju saradnju i da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj.

"Četiri sjednice prije ove smo održali, dvije u Banjaluci, dvije u Beogradu, a Parlamentarni forum se bavio podstiacnjem projekata koje želimo da završimo idućim sazivom. Da imamo auto-put od Banjaluke do Beograda, da zavšimo Memorijalni centar, kao i mnoge druge projekte", dodao je Stevanidić.

On je podsjetio na zajedničko obilježavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave 15. septembra.

Parlamentarni forum Srbija-Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banjaluci.

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Tagovi :

sjednica

Srbija

Republika Srpska

Ana Brnabić

Nenad Stevandić

Milorad Dodik

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