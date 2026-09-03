Minić: Zakon o privremenom izdržavanju djece je odgovornost institucija prema najmlađim sugrađanima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Zakon o privremenom izdržavanju djece nije samo pitanje socijalne politike, već odgovornosti republičkih institucija prema djeci, čime se jasno pokazalo da se neće dozvoliti da nijedno dijete bude žrtva neodgovornosti odraslih.

- Kada roditelj ne izvršava svoju zakonsku obavezu, Vlada i Republika ne žele biti nijemi posmatrači. Teret neplaćanja alimentacije prečesto pada na roditelja koji brine o djetetu, a posljedice toga osjeti i dijete. To nije pitanje komfora, već hrane, odjeće, školovanja, liječenja i dostojanstvenog života - istakao je premijer Minić za Srnu, povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje Kabinet predsjednika Republike predstavlja prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj.

Minić je naglasio da je Zakon o privremenom izdržavanju djece izuzetno važan, jer uvodi princip da institucije Republike Srpske stoje uz dijete onda kada briga roditelja izostaje.

On je naglasio da je veoma ponosan što ovaj zakon već daje prve pozitivne efekte u praksi kao dio napora da se pomogne roditeljima i djeci koji se suočavaju sa problemom neplaćanja alimentacije.

Ovim zakonom, dodao je, koji je stupio na snagu prije dva mjeseca, uvedene su suštinske promjene u sistem izmirivanja alimentacija, u namjeri da se zaštite prava djece.

- Veoma brzo smo došli u fazu da novi zakon, kao potpuno novo pravo koje uvodimo u praksu, već daje vidljive rezultate. Kako sam informisan, širom Republike već imamo 95 riješenih zahtjeva da se alimentacija isplaćuje preko republičkog Fonda za dječiju zaštitu - naglasio je Minić i pojasnio da je zakonom definisano da se novac doznači roditeljima iz ovog fonda, a Fond naplaćuje sredstva od onih koji izbjegavaju svoju roditeljsku obavezu.

On je pojasnio da svi moraju biti svjesni da donošenje zakona samo po sebi nije dovoljno, jer zakon vrijedi onoliko koliko se efikasno i pravedno primjenjuje.

- Naša obaveza je da obezbijedimo da pomoć do djece zaista stigne na vrijeme, bez nepotrebnog čekanja i administrativnih prepreka. Ovo nije pomoć roditelju, već zaštita prava djeteta i tu ne smije biti političkih podjela, jer kad je riječ o djeci tu moramo imati konsenzus. Ako želimo društvo koje je pravedno, onda moramo pokazati da smo spremni zaštititi one koji to sami ne mogu. Država koja brine o djeci ne daje milostinju, već ispunjava svoju osnovnu društvenu i moralnu obavezu - poručio je Minić.

Na kraju, naglasio je predsjednik Vlade Srpske, iza svakog zakona stoje stvarni ljudi i stvarni životi i zato će se uspjeh ovog zakona mjeriti ne brojem članova i stavova, već brojem djece kojoj je omogućeno da odrastaju sigurnije, dostojanstvenije i bez tereta koji nikada nije trebalo ni da nose zbog neogovornog odnosa jednog od roditelja.

- Naš zadatak je da njihova prava budu zaštićena u potpunosti i da nikada više ne razmišljaju o tome hoće li uspjeti da ostvare svoje pravo, da li će danas imati šta da jedu, kupe igračku, knjigu, školsku torbu, jer ništa od toga ne može čekati na neodgovornog roditelja - istakao je Minić.