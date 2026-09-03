Opasan ritual među mladima, neki od njih završili u bolnici: Oglasila se i policija

Šokantni prizori mladih koji su od glave do pete išarani štetnim sprejevima i bojama u sklopu rituala pod nazivom "fazaniranje" obišli su Sloveniju.

Jedna maloljetnica u Mariboru je zbog upotrebe spreja morala da potraži ljekarsku pomoć. Kako je objavio portal Delo, a potom za 24ur potvrdio i UKC Ljubljana, na Dječijoj klinici u Ljubljani zbrinute su još dvije djevojke.

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Ipak, kako su naveli, kod njih nije moguće potvrditi direktnu vezu između zdravstvenih tegoba i udisanja boje.

Prema njihovoj procjeni, do pogoršanja zdravstvenog stanja došlo je usljed spleta više okolnosti, među kojima su nedovoljan unos tečnosti i iscrpljenost.

Šta je “fazaniranje”?

“Fazaniranje” je običaj među srednjoškolcima u Sloveniji kojim stariji učenici prvogodišnjake, odnosno “fazane”, dočekuju na početku školske godine. Iako se često predstavlja kao bezazlena zabava i način “uvođenja” novih učenika u srednjoškolski život, “fazaniranje” može da uključuje ponižavanje, polivanje ili prskanje bojama, brašnom i drugim materijalima, prskanje sprejevima, kao i različite oblike maltretiranja.

Problem nastaje kada se takve aktivnosti sprovode bez pristanka učenika, naročito kada mogu da ugroze njihovo zdravlje ili bezbjednost. Upravo zbog toga policija upozorava da slučajevi nasilnog “fazaniranja” treba da budu prijavljeni.

U ovom slučaju, učenici su, između ostalog, bili iscrtavani sprejevima i bojama od glave do pete, dok su u centru Maribora pojedini učenici bacali brašno i jaja.

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– Ukoliko je neko od učenika bio izložen ‘fazaniranju’ protiv svoje volje, takve postupke treba prijaviti policiji. U tom slučaju policajci će utvrđivati da li postoje elementi prekršaja protiv javnog reda i mira, a kako možemo da zaključimo već na osnovu prethodnih prijava, nepromišljeno i bahato ponašanje mladih može dovesti i do krivičnih djela. Policija će u svim opisanim slučajevima postupati u skladu sa svojim ovlašćenjima – naveli su iz policije.

Sprejevi namijenjeni za farbanje predmeta, a ne ljudi

Toksikološkinja Tanja Varl Turk objasnila je da se boje i lakovi svrstavaju u proizvode opšte namjene i da pri normalnoj, povremenoj upotrebi ne predstavljaju rizik od akutne sistemske toksičnosti.

– U osnovi, boje i lakove svrstavamo u proizvode opšte namjene i riječ je o hemikalijama koje pri normalnoj, povremenoj upotrebi ne predstavljaju rizik od akutne sistemske toksičnosti, ali su u bezbjednosnom listu deklarisane kao iritirajuće supstance koje zahtijevaju oprezno rukovanje, odnosno poštovanje uputstava i mjera zaštite. Nije nam poznato koju su boju u spreju maloljetnici koristili tokom događaja, a prema nekim navodima riječ je o akrilnim bojama - rekla je Varl Turk.

Ipak, ona naglašava da su, čak i kada su akrilni sprejevi uglavnom na bazi vode i deklarisani kao netoksični, namijenjeni za farbanje predmeta, a ne ljudi.

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– U bezbjednosnim listovima, među mjerama za bezbjedno rukovanje takvim proizvodima, uglavnom se navodi da tokom prskanja treba nositi zaštitnu opremu, naročito zaštitnu masku za disajne organe. Prilikom prskanja nastaju čestice koje potencijalno mogu biti štetne za disajne puteve. Udisanje aerosolne magle, odnosno raspršenih čestica, kod osjetljivih osoba može izazvati kašalj i osjećaj otežanog disanja, a mogu se javiti i znaci iritacije gornjih disajnih puteva – zaključila je Varl Turk.

Kako je dodala, kratkotrajni kontakt boje sa kožom uglavnom nije opasan i ne izaziva hemijske opekotine niti sistemsko trovanje. Međutim, kada se akrilna boja osuši na koži, formira se sloj plastike, odnosno akrilnog polimera, koji zateže i može da isuši kožu.

Osobe sa osjetljivom kožom ili atopijskim dermatitisom mogu reagovati na konzervanse u boji, što se može ispoljiti svrabom, peckanjem, crvenilom ili alergijskim kontaktnim dermatitisom.

U slučaju kontakta sa kožom preporučuje se ispiranje mlakom vodom i sapunom, dok oči treba temeljno isprati vodom, uz prethodno uklanjanje kontaktnih sočiva ukoliko ih osoba nosi.

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Poseban oprez je neophodan i zbog činjenice da je reč o zapaljivom aerosolu. Posuda je pod pritiskom i u slučaju zagrevanja ili nepravilnog rukovanja može eksplodirati.

(Telegraf.rs)