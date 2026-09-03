Napadači na Srbe u Vogošći pušteni na slobodu

Prošle sedmice u noći sa utorka na srijedu u dva sata iza ponoći u Vogošći je napadnut Srbin A. Š. (92) i krvnički pretučen, a kasnije je dobio i moždani udar. Na njegovog sina B. Š. (68) je nakon napada pojurio za provalnicima, a u tom trenutku su napadači pucali na njega.

Iz MUP-a KS su za ATV rekli da su osumnjičeni za ovaj napad pušteni na slobodu.

"Po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, a nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS, osumnjičeni za pokušaj razbojništva su pušteni, budući da nije bilo zakonskog osnova za dalje zadržavanje. Nakon što MUP KS dostavi Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Tužilaštvo KS će odlučiti o daljim radnjama u predmetu." rečeno je iz ove ustanove za ATV.