Napadači na Srbe u Vogošći pušteni na slobodu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prošle sedmice u noći sa utorka na srijedu u dva sata iza ponoći u Vogošći je napadnut Srbin A. Š. (92) i krvnički pretučen, a kasnije je dobio i moždani udar. Na njegovog sina B. Š. (68) je nakon napada pojurio za provalnicima, a u tom trenutku su napadači pucali na njega.
Iz MUP-a KS su za ATV rekli da su osumnjičeni za ovaj napad pušteni na slobodu.
"Po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, a nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS, osumnjičeni za pokušaj razbojništva su pušteni, budući da nije bilo zakonskog osnova za dalje zadržavanje. Nakon što MUP KS dostavi Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Tužilaštvo KS će odlučiti o daljim radnjama u predmetu." rečeno je iz ove ustanove za ATV.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
3 h2
Svijet
3 h0
BiH
3 h1
Region
4 h0
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
10
16
09
16
06
15
57
Trenutno na programu