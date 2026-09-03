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Novaliji 20 godina zatvora za ubistvo zlatara!

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03.09.2026 11:28

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судска одлука, пресуда, рјешење, судија, суд
Foto: ATV

Samir Novalija osuđen je Kantonalnom sudu u Sarajevu na 20 godina zatvora zbog ubistva zlatara Esada Šatare (76) u avgustu 2023. godine u njegovoj kući.

U ponovljenom postupku Novalija je oglašen krivim za ubistvo i krađu, te mu je izrečena jedinstvena kazna od 20 godine zatvora.

Zločin se dogodio 18. avgusta 2023. godine u kući u ulici Ćemerlina u sarajevskoj opštini Stari Grad.

”Prema navodima iz optužnice optuženi je uzeo njegov pištolj, otišao za njim u toalet i ispalio mu hitac u glavu, usljed čega je preminuo. Nakon toga je iz kuće uzeo pištolj, ključeve i automobil oštećenog, kojim je pobjegao. Nedugo nakon ubistva, pronađen je na području Zeničko-dobojskog kantona”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Novalija je i ranije osuđen na istu kaznu, ali je Vrhovni sud Federacije BiH tu presudu ukinuo i postupak vratio na novo suđenje. Presuda nije pravosnažna.

Samir Novalija u zatvoru je već ”ležao” zbog ubistva. U aprilu 2008. godine osuđen je na šest i po godina zatvora zbog ubistva Paše Čelika.

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Tagovi :

Samir Novalija

presuda

Kantonalni sud Sarajevo

Ubistvo

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