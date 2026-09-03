"Zaštitimo djecu u saobraćaju": Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

Policijska uprava Doboj će sutra, 04.09.2026. godine, sa početkom u 10,00 časova u Gradskom parku u Doboju organizovati druženje sa najmlađim učenicima dobojskih osnovnih škola u okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske tradicionalno sprovodi navedenu akciju povodom početka školske godine s ciljem povećanja bezbjednosti djece kao učesnika u saobraćaju i podizanja svijesti vozača o neophodnosti poštovanja saobraćajnih propisa, naročito u blizini škola.

Osim predstavnika Policijske uprave Doboj, u navedenom događaju učestvuju i predstavnici drugih subjekata značajnih za bezbjednost saobraćaja.

U saradnji sa Auto-moto društvom Doboj u Gradskom parku biće postavljen saobraćajni poligon na kojem će učenici osnovnih škola, kroz praktične i edukativne sadržaje, imati priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog učešća u saobraćaju.