Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

Na automobilima u Istočnom Sarajevu osvanuli su leci u kojima se poziva na bojkot srpskih firmi i proizvoda, a sve zbog jačanja kako se navodi, privrede BiH. Na meti se našao novootvoreni kompleks East Sarajevo City park, Ananas, Fashion and Friends, TV Alfa, grupacija u kojoj su XYZ, Orsay, Parfois, Marella, Tom Tailor.

“Građani, svjedoci smo ekonomskog rata protiv Bosne i Hercegovine koji je trenutno u punom zamahu od strane onih koji tvrde da genocida nije bilo, da smo sami sebe granatirali i izgladnjavali, organizovali Sarajevo safari, Markale i Tuzlansku kapiju, ubijali djecu Sarajeva, a to jeste Miloševićevih ministara finansija, informisanja i krvavih ratnih profitera”, navodi se u pozivu na bojkot.

Podsjećamo, sredinom maja, u Sarajevu, niz radnji koje imaju veze sa kapitalom iz Srbije našao se na meti vandala. Naime, izlozi pojedinih radnji su 15. maja osvanuli prekriveni crvenom farbom. Već duži period u komentarima na najčitanijim medijima mogli su se čitati pozivi na bojkot srpskih proizvoda.