Logo

Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 11:23

Komentari:

0
Скандалозни летци којима се, уз бруталну злоупотребу лика недавно преминулог генерала Ратка Младића, грађани агресивно позивају на бојкот српских брендова и трговинских ланаца у Источном Сарајеву.
Foto: ATV

Na automobilima u Istočnom Sarajevu osvanuli su leci u kojima se poziva na bojkot srpskih firmi i proizvoda, a sve zbog jačanja kako se navodi, privrede BiH. Na meti se našao novootvoreni kompleks East Sarajevo City park, Ananas, Fashion and Friends, TV Alfa, grupacija u kojoj su XYZ, Orsay, Parfois, Marella, Tom Tailor.

“Građani, svjedoci smo ekonomskog rata protiv Bosne i Hercegovine koji je trenutno u punom zamahu od strane onih koji tvrde da genocida nije bilo, da smo sami sebe granatirali i izgladnjavali, organizovali Sarajevo safari, Markale i Tuzlansku kapiju, ubijali djecu Sarajeva, a to jeste Miloševićevih ministara finansija, informisanja i krvavih ratnih profitera”, navodi se u pozivu na bojkot.

Podsjećamo, sredinom maja, u Sarajevu, niz radnji koje imaju veze sa kapitalom iz Srbije našao se na meti vandala. Naime, izlozi pojedinih radnji su 15. maja osvanuli prekriveni crvenom farbom. Već duži period u komentarima na najčitanijim medijima mogli su se čitati pozivi na bojkot srpskih proizvoda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Sarajevo

poziv na bojkot u Istočnom Sarajevu

Komentari (0)

Više iz rubrike

Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Gradovi i opštine

I dalje aktivan požar u pilani kod Bijeljine: Brojne ekipe na terenu

3 h

0
Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Gradovi i opštine

Novi detalji o požaru u Bijeljini: Sve počelo od sušare, u gašenju učestvuje više od 100 radnika pilane

14 h

0
Требиње пожар депонија ватра гашење ватрогасци

Gradovi i opštine

Požari opustošili Hercegovinu: Uništena priroda, ugrožena staništa

16 h

0
Бијељина пилана пожар ватра гашење ватрогасци

Gradovi i opštine

Drama u Bijeljini: Veliki požar zahvatio pilanu „Rašević“

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Koliko koraka dnevno je dovoljno napraviti za zdraviji život?

11

47

Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

11

41

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

11

28

Novaliji 20 godina zatvora za ubistvo zlatara!

11

23

Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima