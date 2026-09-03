Lokalizovan požar u pilani 'Rašević': Vatrogasci prate situaciju i dalje

Autor:ATV redakcija
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Požar je lokalizovan u pilani Rašević, saopšteno je iz Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina.
"Trenutno se na terenu nalazi jedna ekipa Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina koja vrši nadzor i prati dalju situaciju na požarištu", navode Vatrogasci.
Dodaju da je stanje pod kontrolom, a pripadnici jedinice će, kako kažu, ostati na terenu do potpune sigurnosti, prenosi InfoBijeljina.
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