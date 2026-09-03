Logo

Lokalizovan požar u pilani 'Rašević': Vatrogasci prate situaciju i dalje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 12:10

Komentari:

0
Угашен пожар у пилани Рашевић код Бијељине, ватрогасци и даље на терену.
Foto: InfoBijeljina

Požar je lokalizovan u pilani Rašević, saopšteno je iz Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina.

"Trenutno se na terenu nalazi jedna ekipa Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bijeljina koja vrši nadzor i prati dalju situaciju na požarištu", navode Vatrogasci.

Dodaju da je stanje pod kontrolom, a pripadnici jedinice će, kako kažu, ostati na terenu do potpune sigurnosti, prenosi InfoBijeljina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gori pilana “Rašević”

Bijeljina

Vatrogasci

požar

vatra

Komentari (0)

Više iz rubrike

Скандалозни летци којима се, уз бруталну злоупотребу лика недавно преминулог генерала Ратка Младића, грађани агресивно позивају на бојкот српских брендова и трговинских ланаца у Источном Сарајеву.

Gradovi i opštine

Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

5 h

9
Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Gradovi i opštine

I dalje aktivan požar u pilani kod Bijeljine: Brojne ekipe na terenu

7 h

0
Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Gradovi i opštine

Novi detalji o požaru u Bijeljini: Sve počelo od sušare, u gašenju učestvuje više od 100 radnika pilane

18 h

0
Требиње пожар депонија ватра гашење ватрогасци

Gradovi i opštine

Požari opustošili Hercegovinu: Uništena priroda, ugrožena staništa

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima