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Gradiščani optuženi za krijumčarenje 45 kilograma marihuane u akciji ”Brazil”

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03.09.2026 13:11

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Заплијењена дрога у Градишци
Foto: Ustupljena fotografija

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Gorana Lajića (35) iz Gradiške i još četiri osobe zbog šverca oko 45 kilograma marihuane, koja je otkrivena u akciji ”Brazil”.

Osim Lajića optuženi su Slaven Butigan (31) iz Neuma, Srđan Nikolić (28), te supružnici Draženka (86) i Mirko Ugrenović (61) iz Gradiške.

Svima se na teret stavlja da su od početka 2026. godine do 1. aprila neovlašteno kupovali i radi prodaje držali i prenosili marihuanu.

Lajić nabavio 44 kilograma marihuane

”Lajić je od njemu poznatih osoba nabavio 44 kilograma marihuane. U cilju dalje prodaje drogu je prepakovao u plastične vreće, a nakon toga je dvije vrećice sa 3,065 i 1,435 kilograma ostavio u šumi u blizini kuće Đ.R. u Donjoj Gradini kod Kozarske Dubice, gdje ju je policija pronašla 2. aprila”, navodi se u optužnici.

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Dodaje se da je ostatak droge od 39,5 kilograma Lajić u društvu Nikolića predao Butiganu koji je, po instrukcijama Lajića, došao do kuće Đ.R. Drogu su utovarili u automobil ”BMW” s kojim je Butigan krenuo prema Gradišci.

Presretnuti na putu za Gradišku

Na magistralnom putu Kozarska Dubica - Gradiška sačekali su ga Draženka i Marinko Ugrenović u ”škodi fabiji” s ciljem da Butigana, kao ”čistači” sprovedu do bezbjedne lokacije radi skladištenja i dalje prodaje droge. Policija ih je presrela na putu i tada su i uhapšeni. Osim vakumiranih paketa sa 39,5 kilograma, u vozilu je zatečeno još 200 grama marihuane.

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Drogu krili u vodokotliću

U optužnici se navodi da su osumnjičeni Draženka i Mirko Ugrenović u svojoj kući u Novom Selu kod Gradiške držali manju količinu od oko 40 grama marihuane. Dio droge otkriven je u vodokotliću. U kući je pronađeno i devet metaka, kalibra 7,62 mm, zbog čega je Mirko optužen i za nedozvoljeno posjedovanje oružja.

Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Banjaluci.

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Tagovi :

Akcija Brazil

Optužnica

trgovina drogom

Goran Lajić

OJT Banjaluka

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