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Preuzeto tijelo Ratka Mladića, večeras stiže u Srbiju

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03.09.2026 13:53

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Преузето тијело Ратка Младића, вечерас стиже у Србију
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

Tijelo generala Ratka Mladića je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je, prema informacijama koje je dobio, tijelo generala Ratka Mladića preuzeto u Hagu i da bi trebalo u kasnim popodnevnim satima da stigne u Srbiju.

„Koliko sam ja dobio informaciju, tijelo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju“, rekao je Vučić tokom posjete Adi.

Dodao je da misli da će Mladićev sin Darko u narednim satima i danima upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala Mladića.

„Mi ćemo tu da budemo, da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbjednost“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li je istina da će tijelo generala Mladića danas stići u Srbiju.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Tijelo Ratka Mladića

Hag

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