Preuzeto tijelo Ratka Mladića, večeras stiže u Srbiju

Autor:ATV redakcija
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Tijelo generala Ratka Mladića je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je, prema informacijama koje je dobio, tijelo generala Ratka Mladića preuzeto u Hagu i da bi trebalo u kasnim popodnevnim satima da stigne u Srbiju.
„Koliko sam ja dobio informaciju, tijelo je preuzeto i u kasnim popodnevnim satima bi trebalo da stigne u Srbiju“, rekao je Vučić tokom posjete Adi.
Dodao je da misli da će Mladićev sin Darko u narednim satima i danima upoznati javnost sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala Mladića.
„Mi ćemo tu da budemo, da pružimo svaku vrstu logističke, transportne i podrške da očuvamo javni red, mir i bezbjednost“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li je istina da će tijelo generala Mladića danas stići u Srbiju.
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