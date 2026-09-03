Odgođen početak nastave zbog visokih temperatura: Učenici će u klupe 14. septembra

Vlada HNK-a danas je, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, donijela odluku o odgađanju početka nastave u osnovnim i srednjim školama za školsku 2026/2027. godinu.

Umjesto ranije planiranog termina, nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona počeće u ponedjeljak, 14. septembra 2026. godine.

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Kako je saopšteno iz Vlade HNK, odluka je donesena zbog trenutnih vremenskih prilika, odnosno izrazito visokih temperatura zraka koje se bilježe na području Hercegovine.

U obrazloženju odluke navedeno je da takvi vremenski uslovi mogu nepovoljno uticati na zdravstveno stanje, sigurnost i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama, što bi u konačnici moglo otežati kvalitetno i nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Visoke temperature predstavljaju poseban problem za škole koje nemaju adekvatne sisteme hlađenja, zbog čega boravak učenika i nastavnog osoblja u učionicama tokom najtoplijeg dijela dana može biti dodatno otežan.

Upravo su nepovoljni vremenski uslovi posljednjih godina sve češće jedan od razloga zbog kojih se početak nastave pomjera. Slična odluka donesena je i 2024. godine, kada je početak nastave u HNK-u odgođen za sedmicu dana zbog izuzetno visokih temperatura koje su se očekivale i početkom septembra.

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Odgađanje početka školske godine nije novost ni kada je riječ o 2025. godini. Tada je Vlada HNK takođe pomjerila početak nastave, pa su učenici u osnovnim i srednjim školama nastavu počeli 8. septembra.

Osim visokih temperatura, kao jedan od razloga tada su navedeni i infrastrukturni radovi u pojedinim školama. Zahtjev za odgađanje početka nastave uputili su aktivi upravnika i direktora osnovnih i srednjih škola.