Srpska bogatija za 28 beba, evo gdje je bilo najradosnije

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 14 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je u porodilištima.
Devet beba rođeno je u Banjaluci, sedam u Doboju, po tri u Prijedoru i Gradišci, a po dvije u Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i tri dječaka, u Doboju četiri dječaka i tri djevojčice, u Prijedoru i Gradišci po dva dječaka i po jedna djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Foči dva dječaka, a u Nevesinju dječak i djevojčica.
Poroda nije bilo u Zvorniku, Bijeljini i Trebinju.
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