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Srpska bogatija za 28 beba, evo gdje je bilo najradosnije

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03.09.2026 07:51

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Беба
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, 14 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, sedam u Doboju, po tri u Prijedoru i Gradišci, a po dvije u Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i tri dječaka, u Doboju četiri dječaka i tri djevojčice, u Prijedoru i Gradišci po dva dječaka i po jedna djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice, u Foči dva dječaka, a u Nevesinju dječak i djevojčica.

Poroda nije bilo u Zvorniku, Bijeljini i Trebinju.

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rođene bebe

Republika Srpska

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