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Janković: Dionica Srbac-Derventa završena šest mjeseci prije roka

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02.09.2026 19:07

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Јанковић: Дионица Србац-Дервента завршена шест мјесеци прије рока
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je danas da je dionica magistralnog puta Srbac-Derventa, duga 41,4 kilometra, završena šest mjeseci prije ugovorenog roka.

"Danas smo, kao što smo i najavili prije dva mjeseca, pustili u saobraćaj dionicu magistralnog puta Srbac-Derventa, koja je završena u rekordnom roku, šest mjeseci prije nego je bilo planirano", rekao je Janković na svečanosti u Srpcu povodom završetka radova.

On je naveo da je riječ o modernoj saobraćajnici prosječne širine od sedam do 7,5 metara na kojoj je izvršena rehabilitacija i rekonstrukcija, uz ozbiljne građevinske zahvate.

"Vrijednost investicije je nešto veća od 30 miliona KM, a uz kapacitete Javnog preduzeća `Putevi Republike Srpske` i značajnu pomoć Vlade Republike Srpske uspjeli smo ovo da uradimo", istakao je Janković.

On je naglasio da završetak ove dionice predstavlja samo jedan od infrastrukturnih projekata koji su realizovani ili su u toku na području ove regije.

"Radimo i dionicu magistralnog puta od Srpca prema Laktašima. Za nekoliko dana počećemo i izgradnju kružnog toka u samom Srpcu", naveo je Janković.

Prema njegovim riječima, izvođač radova trenutno priprema projektnu dokumentaciju za početak izgradnje na kružnog toka, dok se priprema i početak radova na dionici magistralnog puta od Dervente prema Šešlijama.

"Vrlo brzo će početi i ti radovi i ta investicija", najavio je Janković.

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Miroslav Janković

Putevi Republike Srpske

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