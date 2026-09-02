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Pojeftinjenje dizela palo u vodu, stižu još veće cijene

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02.09.2026 17:21

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Појефтињење дизела пало у воду, стижу још веће цијене
Foto: ATV

Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj ovih dana je trebalo da dođe do pojeftinjenja goriva.

Naime, prošle sedmice, cijena sirove nafte na svjetskoj berzi je više dana zaredom bilježila pad.

Iz tog razloga, iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske poručili su da bi i dizel na benzinskim pumpama mogao da pojeftini.

"Cijena barela je nekoliko dana padala, pa je jedan dan zabilježen određeni rast. Ako pad cijene sirove nafte bude nastavljen narednih dana, sredinom sljedeće sedmice moglo bi da dođe i do pojeftinjenja na benzinskim pumpama u Srpskoj. Otprilike, dizel bi od srijede mogao da bude jeftiniji 5-7 feninga", rekli su tom prilikom za Srpskainfo u ovoj grupaciji.

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Međutim, danas druga priča.

Kako ističu iz iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima, od pojeftinjenja neće biti ništa.

Naglašavaju da je, s druge strane, poskupljenje dizela više nego izvjesno.

"Kretanja na svjetskoj berzi prošle sedmice išla su u prilog pojeftinjenju dizela na našim pumpama. Međutim, juče su podivljale cijene dizela na svjetskoj berzi. On je, naime, poskupio za čak 20 feninga po litru. Ako aktuelna cijena ostane na snazi, sve i da ne bude daljih poskupljenja, neminovan je rast cijene dizela na benzinskim pumpama u Srpskoj", naglašavaju iz ove grupacije.

Dodaju da bi do poskupljenja moglo da dođe najdalje za 7 dana.

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"Litar dizela će poskupiti od 10 do 15 feninga po litru", poručuju iz iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima.

Dizel na benzinskim pumpama u prosjeku košta od 3,41 do 3,49 KM.

Nakon najavljenog poskupljenja, litar bi mogao opet mogao da se približi iznosu od 3,6 KM.

Podsjetimo, po izbijanju rata na Bliskom istoku, krenule su da rastu i cijene goriva u Srpskoj. U jednom momentu, litar dizela je koštao i do 4 KM, što je bila rekordna cijena na domaćim benzinskim pumpama.

Prije izbijanja pomenute krize, litar dizela u Srpskoj je u prosjeku koštao oko 2,3 KM.

Vozači ističu da su i aktuelne cijene previsoke, dok je o onima koje će nastupiti nakon najavljenog poskupljenja, suvišno i govoriti.

"Prije izbijanja rata na Bliskom istoku, rezervoar se mogao nasuti za nekih 120 KM. Ako litar ode na, na primjer, 3,55-3,6 KM, za rezervoar će trebati i do 180 KM. To je ogromna razlika", poručuje jedan Banjalučanin.

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Dizel cijena

cijena

gorivo

Republika Srpska

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