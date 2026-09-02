Započinje novi toplotni talas, a onda pad temperature za 10 stepeni

Početak septembra donosi novi toplotni talas koji bi mogao završiti naglim padom temperature koja će se spustiti i za 10 stepeni.

Od sutra, 3. septembra, hidrometeorološki zavod najavljuje novi talas visokih temperatura i aktivne meteoalarme.

Za Republiku Srpsku se predviđa dolazak visokih temperatura koje će na vrhuncu, što se očekuje da bude subota, prelaziti 35 stepeni. Ništa blaže neće biti ni u ponedjeljak kada će temperatura biti približne suboti, dok će dani do naredne srijede donosi temperaturu koja će se kretati od oko 33 stepena.

Dugoročne prognoze sugerišu da će nagla promjena biti zabilježena u četvrtak, 10. septembra, kada se očekuje nagli pad temperature za 10 stepeni. Maksimalna bi trebalo da iznosi 21 stepen, a moguće su i padavine.

Najtoplije ljeto u istoriji mjerenja

Podaci pokazuju da je iza nas drugo najtoplije ljeto u istoriji mjerenja, odmah iza rekordnog iz 2024. godine, dok je sam avgust oborio sve dosadašnje rekorde.

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"Avgust za nama bio je najtopliji mjesec otkako se vrše mjerenja u Banjaluci ikada. Nikada nismo imali onako visoku srednju temperaturu niti toliko veoma toplih dana. Tokom cijelog avgusta imali smo čak 30 dana sa temperaturom iznad 30 stepeni samo jedan dan je izmjereno 26 stepeni. Sa temperaturom iznad 35 stepeni imali smo 19 dana, a čak četiri dana temperatura je prelazila 40 stepeni. Ovaj toplotni talas se ne prekida, započeo je krajem jula, trajao cijeli avgust i nastavlja se u septembru", kaže za ATV meteorolog Milica Đorđević.

Na pitanje koliko još dana u septembru možemo očekivati ovakve tropske temperature, meteorolog odgovara da je to "pitanje za milion dolara".

"Prognoze za period duži od 10 do 15 dana nisu toliko pouzdane, ali u okviru tog perioda nemamo u najavi nikakvu značajniju promjenu. Do kraja ove radne sedmice maksimalne dnevne temperature kretaće se od 27 do 33 stepena, dok će na jugu Hercegovine svakog dana biti iznad 35 stepeni. Za vikend, a posebno u subotu, očekuje nas novi porast sa temperaturama preko 35 stepeni u svim krajevima. Malo niže dnevne temperature, oko 27 do 28 stepeni, mogle bi se javiti tek od sljedeće sedmice, ali to i dalje nije hladno vrijeme", navela je ona.

DHMZ izdao upozorenja

Hrvatski hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na novi toplotni talas. Prema objavljenim prognozama, visoke temperature najviše će pogoditi obalu, gdje je aktivan narandžasti i žuti meteoalarm.

Uz visoke temperature, za dio Jadrana sutra su na snazi i žuta upozorenja zbog vjetra – u noćnim i jutarnjim satima podnožje Velebita očekuju se jaki udari bure, dok će poslijepodne u srednjoj i južnoj Dalmaciji duvati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar.