Baija i Pešić najavili početak "Adria sports conference"

Sve je spremno za početak drugog izdanja "Adria sports conference", a na ostrvu Stara Ada održana je i pres konferencija kojom je napravljen i svojevrstan uvod za sjajan program večeras i sutra.

Uz direktora konferencije Andreja Kneževića prisutnima su se obratili legendarni Svetislav Pešić i Vitor Baija. Konferencija i ove godine okuplja velika imena iz svijeta sporta, marketinga, biznisa i medija.

„Tokom dva dana imamo ukupno sedam panela sa 12 govornika. Radi se o velikim imenima iz ovdašnjeg i regionalnog svijeta sporta. Takođe, raduje nas što naša konferencija poprima i internacionalne razmjere. Stigao nam je Vitor Baija, stiže nam i selektor košarkaša Španije Ćus Mateo. Veliko nam je zadovoljstvo što smo uspjeli da na jednom mjestu okupimo sve ove ljude, nije bilo ni malo lako, ali uspjeli smo u tome. Mislim da smo napravili korak više u odnosu na prošlu godinu, naš cilj je da ova konferencija raste. Veliku zahvalnost dugujemo generalnom pokrovitelju kompaniji Mocart, naravno i svim našim ostalim sponzorima i prijateljima koji su nam dali veliku podršku“, rekao je Knežević.

Uvodnog dana konferencije biće održana dva panela. Prvi će na scenu od 20 časova Vitor Baija, koji će otkriti brojne tajne iz karijere tokom koje je, nastupajući za Porto i Barselonu, osvojio pregršt trofeja.

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„Prije svega želim da se zahvalim organizatorima na pozivu, kao i mom dobrom prijatelju Endiju Bari, koji je jedan od najboljih agenata na svijetu. Toplo sam dočekan, zadovoljstvo mi je što sam ovdje sa istinskim legendama. Došao sam da podijelim svoje znanje i iskustvo kao bivši igrač i čovjek iz svijeta fudbala. Želim da pričamo i o trenutnoj situaciji u modernom fudbalu, koliko su se vremena promijenila, ali naravno i da uživamo. Još jednom, veliko mi je zadovoljstvo i drago mi je što sam tu“, rekao je Baija.

Odmah po završetku uvodnog panela na scenu stupa i Svetislav Pešić. Legendarni košarkaški trener rado se odazvao pozivu organizatora.

„Zahvalan sam što sam pozvan da budem učesnik konferencije i što imam priliku da govorim o mom sportu košarci, ali i o sportu generalno. Sa zadovoljstvom prihvatam sve pozive ovakvog tipa, čestitam organizatorima i nadam se da će postati tradicija. Samo nastavite. Ovako sa strane, kada gledam kakav je ambijent, mislim da nema šanse da to ne uspije. Radujem se što imam priliku da sretnem i puno prijatelja iz Banjaluke, ali i sve goste koji će biti učesnici ove konferencije“, izjavio je Pešić.

Program sutra počinje u 10 časova kada na scenu stupaju Marina Maljković, Andrea Lekić i Nikolina Milić, dok će nakon njih o raskrsnici nakon sportske karijere govoriti Ivan Miljković i Filip Filipović. Od 12:30 kreće priča o zlatnom putu porodice Majdov, dok od 13:15 slijedi priča selektora košarkaške reprezentacije Španije, Ćus Mateo govoriće o sklapanju šampionskog mozaika. Posljednja priča kreće od 14 časova, kada je na programu panel UFC borca Uroša Medića. Ulaz za sutra je potpuno besplatan, dok je večerašnji program zatvorenog tipa, namijenjen za prijatelje i sponzore konferencije.