Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

Velika noćna potraga u Južnoj Karolini završila se na najgori mogući način. Petogodišnja Sejlor Hejs, djevojčica koja nije mogla da govori, pronađena je mrtva u vodnom kanalu nakon što je pod nerazjašnjenim okolnostima nestala iz kuće za odmor.

Djevojčica je s porodicom stigla na ljetovanje iz Virdžinije, a njen nestanak prijavljen je u nedjelju u oblasti Ostrva Poli. U trenutku kada joj se izgubio svaki trag, Sejlor je na sebi imala svijetloplavi jednodjelni kupaći kostim i roze-bijeli kaiš oko gležnja s ugrađenim uređajem za praćenje.

Stotine ljudi tragale za djevojčicom tokom noći

Čim je alarmirano da je djevojčica nestala, pokrenuta je opsežna spasilačka akcija u kojoj su učestvovale stotine policajaca, spasilaca i mještana. Specijalizovane ekipe pokušavale su da pomoću posebne opreme uhvate signal sa uređaja za praćenje, dok su helikopteri tokom čitave noći pretraživali teren iz vazduha.

Na terenu su angažovani ronilački timovi, policijski psi tragači, dronovi, kao i brod Obalske straže. Stotine lokalnih stanovnika pretraživale su sopstvena dvorišta i dežurale na obližnjim molovima.

U želji da privuku pažnju djevojčice, spasioci i dobrovoljci pribjegli su i nesvakidašnjim metodama. Pretraživali su okolinu zajedno sa svojim kućnim ljubimcima, a u jednom trenutku u potragu je uključen i kamion sa sladoledom. Iz zvučnika je odjekivala prepoznatljiva dječja muzika u nadi da će djevojčica prepoznati zvuk i sama izaći iz skrovišta.

Među mnogobrojnim dobrovoljcima bila je i Kristal Kuper, koja je prešla oko 130 kilometara kako bi se priključila terenskoj potrazi i ostala na nogama sve do dva časa ujutru.

„Nedjelja je za mene bila izuzetno emotivna. Toj maloj djevojčici bila je potrebna naša pomoć i kao majka sam sve to proživljavala veoma teško. Imali smo osjećaj da bismo je iznevjerili i napustili ako odemo kući. U svima nama proradio je roditeljski instinkt“, ispričala je Kuper.

Ipak, svi napori završili su se tragično. Tijelo male Sejlor pronađeno je u ponedjeljak ujutru, oko 9.45 časova po lokalnom vremenu, u kanalu nedaleko od mjesta gdje je posljednji put viđena.

Šerifova kancelarija okruga Džordžtaun izrazila je najdublje saučešće porodici i zahvalila svima koji su učestvovali u potrazi tokom noći. Na mjestu gdje je bio stacioniran krizni štab građani i spasioci ostavljaju cvijeće i igračke u znak sjećanja na stradalu djevojčicu. Zvanični uzrok smrti Sejlor Hejs još uvijek nije objavljen, a dalja istraga utvrdiće sve okolnosti ove nesreće.

Dan kasnije uslijedio šok: Uhapšeni roditelji

Samo dan nakon što je izvučeno tijelo nesrećnog djeteta, uslijedio je šok za javnost. Roditelji djevojčice, Džon Herb Hejs III (70) i Džordin Nikol Hejs (31), uhapšeni su u susjednoj državi Tenesi. Kako prenose američki mediji, oboje su optuženi za nezakonito dovođenje djeteta u opasnost i svjesno napuštanje djeteta.

Ubjeđivali su vlasti da Sejlor na sebi ima specijalni uređaj za praćenje i apelovali da ga lociraju. Međutim, policija je ubrzo otkrila zastrašujuću istinu: narukvica za praćenje je sve vrijeme bila ostavljena u njihovoj kući u Virdžiniji. Sumnja se i da su tokom istrage namjerno usmjeravali spasilačke ekipe što dalje od vode u kojoj je na kraju pronađeno njeno tijelo.

Istraga je otkrila detalje od kojih se ledi krv u žilama. Iako su roditelji odlično znali da Sejlor, zbog svog stanja, ima običaj da odluta, ostavili su je pored rijeke bez ikakvog nadzora. Još strašnije – oni su svjesno obmanjivali policiju i spasioce.

„Zaslužila je da bude bezbjedna i zaštićena“

Lokalni šerif okruga Džordžtaun, Karter Viver, obratio se javnosti snažnom i emotivnom porukom nakon hapšenja roditelja.

„Roditelji i staratelji imaju osnovnu dužnost da zaštite djecu koja ne mogu da se brane sama. Sejlor je bila ranjivo petogodišnje dijete koje je zavisilo od odraslih. Zaslužila je da bude bezbjedna. Zaslužila je da bude zaštićena. Ništa što uradimo ne može da je vrati, ali možemo tražiti pravdu za nju“, naveo je šerif.

Očekuje se da roditelji ubrzo budu izručeni Južnoj Karolini, gdje će se suočiti sa ozbiljnim optužbama, dok se čekaju zvanični rezultati obdukcije koji će rasvijetliti tačan uzrok smrti nesrećne djevojčice.

(Miror / Kurir)