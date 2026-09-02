Logo

Krvavi incident u Hormuzu: Dva mornara poginula na saudijskom tankeru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 15:50

Komentari:

0
Крвави инцидент у Хормузу: Два морнара погинула на саудијском танкеру
Foto: Tanjug / AP / Amirhosein Khorgooi

U sigurnosnom incidentu u Hormuškom moreuzu poginula su dva filipinska mornara, saopštila je saudijska nacionalna brodarska kompanija Bahri.

Incident se dogodio u poned‌jeljak naveče, dok je naftni tanker SIDR prolazio kroz ovaj strateški pomorski pravac. Prema navodima Bahrija, incident se dogodio oko 23.40 sati po lokalnom vremenu.

Tragedija na moru

Britanska Uprava za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) ranije je objavila da je primila potvrđeni izvještaj o sigurnosnom incidentu u kojem je učestvovao tanker. Prijavljene su dvije žrtve, ali tada nije bilo precizirano da li je riječ o poginulim ili povrijeđenim osobama.

Bahri je naknadno potvrdio da su stradala dva člana posade, obojica državljani Filipina. Kompanija nije objavila detalje o prirodi incidenta niti okolnostima u kojima su mornari izgubili živote.

Prema podacima UKMTO-a, tanker je tokom prolaska kroz moreuz prijavio da je pogođen s tri nepoznata projektila. Vlasti istražuju slučaj, dok je plovilima upućen poziv da budu posebno oprezna prilikom prolaska kroz ovo područje i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

U incidentu nije prijavljeno zagađenje mora niti posljedice po okoliš.

Nove tenzije

Napad dodatno povećava zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte. Posljednjih dana zabilježeni su i drugi incidenti s tankerima, što je dodatno smanjilo promet kroz ovo područje.

Saobraćaj kroz Hormuški moreuz već je značajno usporen, a nova eskalacija mogla bi dodatno uticati na globalno tržište energenata i cijene nafte.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hormuški moreuz

Napad

tanker

Komentari (0)

Pročitajte više

Митар Мирић Дотакни ме видео снимак филтер филер

Scena

Mitar Mirić ponovo u žiži javnosti, svi pričaju o njegovom novom izgledu

1 h

0
Новац

Zanimljivosti

Tri znaka kojima septembar mijenja život: Stižu novac, prilike i veliki uspjeh

1 h

0
Европска награда квалитета за УКЦ Српске

Republika Srpska

Evropska nagrada kvaliteta za UKC Srpske

1 h

0
Војни хеликоптер принудно слетио на пут, ударио у дрвеће па завршио у јарку

Svijet

Vojni helikopter prinudno sletio na put, udario u drveće pa završio u jarku

1 h

0

Više iz rubrike

Војни хеликоптер принудно слетио на пут, ударио у дрвеће па завршио у јарку

Svijet

Vojni helikopter prinudno sletio na put, udario u drveće pa završio u jarku

1 h

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Svijet

Putin: Teška greška Njemačke!

1 h

0
Опет расту тензије: Ердоган запријетио Грчкој

Svijet

Opet rastu tenzije: Erdogan zaprijetio Grčkoj

1 h

0
На фотографији од 20. јуна 2013. године, светиња Кедарнат, један од најсветијих хиндуистичких храмова, и други објекти у њеној околини, виде се оштећени након монсунских киша на сјеверу Индије.

Svijet

Broj žrtava na Tibetu porastao na 21

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

16

54

Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

16

51

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

16

41

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

16

36

Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima