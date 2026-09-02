Krvavi incident u Hormuzu: Dva mornara poginula na saudijskom tankeru

U sigurnosnom incidentu u Hormuškom moreuzu poginula su dva filipinska mornara, saopštila je saudijska nacionalna brodarska kompanija Bahri.

Incident se dogodio u poned‌jeljak naveče, dok je naftni tanker SIDR prolazio kroz ovaj strateški pomorski pravac. Prema navodima Bahrija, incident se dogodio oko 23.40 sati po lokalnom vremenu.

Tragedija na moru

Britanska Uprava za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) ranije je objavila da je primila potvrđeni izvještaj o sigurnosnom incidentu u kojem je učestvovao tanker. Prijavljene su dvije žrtve, ali tada nije bilo precizirano da li je riječ o poginulim ili povrijeđenim osobama.

Bahri je naknadno potvrdio da su stradala dva člana posade, obojica državljani Filipina. Kompanija nije objavila detalje o prirodi incidenta niti okolnostima u kojima su mornari izgubili živote.

Prema podacima UKMTO-a, tanker je tokom prolaska kroz moreuz prijavio da je pogođen s tri nepoznata projektila. Vlasti istražuju slučaj, dok je plovilima upućen poziv da budu posebno oprezna prilikom prolaska kroz ovo područje i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

U incidentu nije prijavljeno zagađenje mora niti posljedice po okoliš.

Nove tenzije

Napad dodatno povećava zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte. Posljednjih dana zabilježeni su i drugi incidenti s tankerima, što je dodatno smanjilo promet kroz ovo područje.

Saobraćaj kroz Hormuški moreuz već je značajno usporen, a nova eskalacija mogla bi dodatno uticati na globalno tržište energenata i cijene nafte.