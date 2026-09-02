Mitar Mirić ponovo u žiži javnosti, svi pričaju o njegovom novom izgledu

Autor:ATV redakcija
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Pjevač Mitar Mirić postao je glavna tema na estradi otkako je grupa mladih autora napravila svima poznati video snimak svadbe uz njegovu pjesmu "Dotakni me".
Mitar je pevajući svoj hit snimao sebe, pokazavši lice koje je očito obradu kroz Instagram filter što su svi shvatili na pozitivan način, te je pobrao simpatije čitavog interneta.
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Svadba koja je zapalila region: „Ovo ni Kusturica ne bi sklopio“
U prilog tome svjedoči činjenica da je Mitrov snimak proslijedilo svojim prijateljima čak 50.000 ljudi.
Njegov hit "Dotakni me" nalazi se među najtraženijim na Geniusu posebno nakon viralnog snimka sa jedne svadbe koja je oduševila region.
Autentična atmosfera, opušteni momci i energija privukli su ogromnu pažnju javnosti, pa je snimak postao opšti hit uz komentare da ni Emir Kusturica ovo ne bi mogao bolje da režira.
Mitar Mirić ista Jami pic.twitter.com/uwF3OIhcCr— Bambi (@Bambienc) September 1, 2026
Da li je Mitar koristio filter ili možda filter, ne znamo, ostavljamo vam da posudite sami. Sigurni smo samo u to da ćete nakon odgledanog videa, zasigurno pjevušiti stihove Mirićevog hita.
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