Stravičan zločin: Trudnu influenserku zavezali za drvo i spalili

Indijska influenserka Manjit Kaur (28), koju je na Instagramu pratilo više od 146.000 ljudi, preminula je gotovo dva mjeseca nakon što je, prema navodima njene porodice, brutalno napadnuta i zapaljena.

Prema pisanju indijskih medija, preminula je 26. avgusta u državnoj bolnici Postdiplomskog instituta za medicinsko obrazovanje i istraživanje u Čandigaru, gdje je sedmicama bila na liječenju.

Majka tvrdi da su je dvojica poznanika otela

Prema prijavi koju je njena majka podnijela policiji, Manjit je 3. jula navodno otela dvojica poznanika, nakon čega su je pretukli, vezali za drvo i zapalili.

Nakon što je primljena u lokalnu bolnicu, influenserka je 5. avgusta, prema navodima lista „The Hindu“, nakratko povratila svijest. Međutim, uprkos naporima ljekara, preminula je tri sedmice kasnije.

Bolnica navela teške opekotine

Portparol bolnice izjavio je za „The Indian Express“ da je Manjit bila smještena na odjeljenju intenzivne njege za pacijente sa opekotinama.

Prema medicinskoj dokumentaciji, zadobila je opekotine na 40 do 45 odsto tijela, a kao uzrok povreda navodi se curenje gasa iz plinske boce.

Istovremeno, policija istražuje navode porodice da je u pitanju bio namjeran napad.

Pokrenuta istraga zbog otmice i ubistva

Viša policijska službenica iz Čandigara Kanvardip Kaur potvrdila je da je, nakon prijave koju je podnijela majka preminule, registrovan slučaj otmice i ubistva.

Istraga je u toku, a nadležni ispituju sve okolnosti koje su dovele do smrti 28-godišnje influenserke.

Trudnoća otkrivena obdukcijom

Dodatni potresan detalj otkriven je nakon obdukcije.

Prema izvještaju lokalnih vlasti, na koji se poziva „The Indian Express“, Manjit Kaur je u trenutku smrti bila u sedmoj sedmici trudnoće. Taj podatak sada predstavlja jedan od važnih elemenata u daljoj policijskoj istrazi.

(Kurir)