Šok za Srbiju: „Orlovi“ ispali iz Top 3!

Završetak četvrtog prozora kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. donio je promjene na najnovijoj FIBA rang-listi, a najvažnija za srpsku košarku jeste pad „orlova“ sa trećeg na četvrto mjesto.

Srbija je tokom prethodnog prozora zabilježila dvije pobjede, ali joj to nije bilo dovoljno da zadrži mjesto na podijumu. Francuska je takođe ostvarila maksimalan učinak, ali je do bodova došla protiv nešto kvalitetnijih rivala, što joj je omogućilo da minimalnom razlikom pretekne Srbiju i zauzme treću poziciju.

Na vrhu nije bilo promjena. Sjedinjene Američke Države i Njemačka ostale su prve dvije reprezentacije svijeta, a obje su tokom ovog prozora upisale po dvije pobjede i dodatno učvrstile svoje pozicije.

Promjena je bilo i u nastavku Top 10. Australija je ostala neporažena u azijskim kvalifikacijama i bila je blizu povratka na šesto mjesto, ali je Španija uspjela da sačuva tu poziciju koju je zauzela nakon trećeg kvalifikacionog prozora.

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Najveći skok u društvu deset najboljih napravila je Turska. Reprezentacija koja je prva obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. napredovala je za dvije pozicije i sada je deveta. Ispred nje je Argentina na osmom mjestu, pa je razlika između dvije selekcije sve manja.

U Top 20 napredovala je i Finska, kojoj je u korist išla ubjedljiva pobjeda na gostovanju Estoniji, ali i dva poraza Portorika u američkim kvalifikacijama.

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Meksiko je napravio najveći skok među najbolje rangiranim selekcijama Amerike. Poslije dvije pobjede, nad Kolumbijom i Brazilom, napredovao je za dvije pozicije i sada zauzima 26. mjesto na svijetu.

(B92)