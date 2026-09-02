„Ubijamo fudbal, djeci od 7 godina ne damo da driblaju“

Čovjek, koji je Mesija i gaučose odveo na krov svijeta 2022. godine, a ove igrao finale protiv Španije, skenirao je probleme.

„Gubimo esenciju fudbala, a to je igra. Ne samo na profesionalnom nivou, nego nažalost i kod djece. Moji klinci igraju u Španiji i dobijaju previše informacija. Kada prime loptu, već im govore šta treba da rade“.

Skaloni ističe da to ubija talenat.

„Sve je manje djece koja driblaju, jer im odmah govore „dodaj“. Zamislite da su Mesiju sa sedam godina govorili „dodaj“. Ne bi ga imali danas“.

Argentinac kaže da je sve otišlo predaleko.

„Svi se bave time, čitaju, uče. Vi djetetu od 7,8 godina pričate „trči dijagonalno“ ili „pokrivaj igrača“. On ima sedam godina. Pustite ga da igra, da pravi greške, a kada budem imao 15 ili 16 godina, počnite da ga korigujete. To je poruka za budućnost. Ovo je sport i zato ljepota fudbala ne smije da bude izgubljena“.