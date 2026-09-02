Tramp: Da li da Ormuski moreuz preimenujemo u Trampov moreuz?

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp predložio je da Ormuski moreuz bude preimenovan po njemu, tvrdeći da Sjedinjene Države sada kontrolišu taj plovni put.
"Sada kada je pod kontrolom SAD, da li bi trebalo da promijenimo naziv Ormuski moreuz u Trampov moreuz? Kao i sama Amerika, bio bi jači nego ikada ranije", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušal".
Tramp je 27. avgusta zvanično preimenovao jezero Ontario na granici SAD i Kanade u Jezero Amerika, a na početku svog drugog mandata, u januaru prošle godine, izdao je uredbu kojom se Meksički zaliv preimenuje u Američki zaliv.
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