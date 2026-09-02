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Netanjahu najavio nastavak dejstava protiv Hamasa

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02.09.2026 17:28

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je posjetio vojne položaje i kasarnu Odbrambenih snaga Izraela /IDF/ blizu "žute linije" razgraničenja, i najavio nastavak dejstava protiv Hamasa u tom području.

"Ovdje sam u Pojasu Gaze. /Bivši izraelski ministar bez portfelja Benjamin/ Ganc je želio da se predamo i povučemo odavde - dobro je što ga nisam poslušao. Danas kontrolišemo ovu oblast i držimo ovu liniju", naveo je Netanjahu u video-obraćanju objavljenom na "Iksu".

On je naglasio da Gaza više neće predstavljati prijetnju Izraelu, te da IDF već drži oko 60 odsto tog područja.

"Imamo još posla koji treba da završimo i završićemo ga. Ostajemo ovdje sve dok Hamas ne bude razoružan i Gaza demilitarizovana", dodao je izraelski premijer, prenosi Srna.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

Hamas

Sukob

IDF Izrael vojska

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