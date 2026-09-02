Putina pitali da li će Rusija gađati Britaniju: Odgovorio samo jednom rečenicom!

Ruski predsjednik Vladimir Putin samo jednom rečenicom je odgovorio na pitanje o tome da li bi "ruske snage mogle gađati objekte britanske vojne industrije na teritoriji te zemlje".

Putin je tokom razgovora sa ruskim državnim medijima upitan da li bi britanski vojno-industrijski objekti koji se nalaze u samoj Velikoj Britaniji mogli da postanu vojne mete.

"To je tajna, vojna tajna", odgovorio je Putin uz osmijeh.

⚡️ Journalist: Could UK military - industrial sites become Russian targets?



Putin: That’s a secret. A military secret. pic.twitter.com/kSeSxtnWNS — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) September 1, 2026

Istovremeno je jasno poručio da su britanski vojni objekti koji se nalaze na teritoriji Ukrajine "apsolutno" legitimne mete ruskih snaga.

Putinove izjave uslijedile su nakon odluke Londona da Ukrajini dostavi poverljive nacrte za rakete Storm Šedou, što bi Kijevu omogućilo da ih proizvodi na svojoj teritoriji.