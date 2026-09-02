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Njemačka prvi put testirala balističku raketu

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02.09.2026 16:36

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Њемачка први пут тестирала балистичку ракету

Njemački Bundesver je u noći između utorka i srijede uspješno testirao izraelsku balističku raketu LORA, saopštilo je njemačko Ministarstvo odbrane.

Raketu proizvodi izraelska kompanija IAI, a njen domet je do oko 430 kilometara.

Testiranje je izvedeno u sjevernom dijelu Atlantskog okeana.

Ukoliko Berlin donese odluku da nabavi ovaj sistem, LORA bi postala prva balistička raketa u naoružanju njemačkih oružanih snaga, prenose mediji.

Inspektor njemačke mornarice, viceadmiral Jan Kristijan Kak, ocijenio je test kao uspješan i poručio da on, iz perspektive zaštite Njemačke i njenih saveznika, predstavlja "novo poglavlje" u oblasti odvraćanja i borbene gotovosti.

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Tagovi :

Njemačka

balističke rakete

Izrael

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