Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Autor:ATV redakcija
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Njemački Bundesver je u noći između utorka i srijede uspješno testirao izraelsku balističku raketu LORA, saopštilo je njemačko Ministarstvo odbrane.
Raketu proizvodi izraelska kompanija IAI, a njen domet je do oko 430 kilometara.
Testiranje je izvedeno u sjevernom dijelu Atlantskog okeana.
Ukoliko Berlin donese odluku da nabavi ovaj sistem, LORA bi postala prva balistička raketa u naoružanju njemačkih oružanih snaga, prenose mediji.
Inspektor njemačke mornarice, viceadmiral Jan Kristijan Kak, ocijenio je test kao uspješan i poručio da on, iz perspektive zaštite Njemačke i njenih saveznika, predstavlja "novo poglavlje" u oblasti odvraćanja i borbene gotovosti.
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