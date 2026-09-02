Vojni helikopter prinudno sletio na put, udario u drveće pa završio u jarku

Ruski vojni helikopter Mi-8 prinudno je srušio na ostrvu Sahalinu na ruskom Dalekom istoku nakon neuspješnog pokušaja slijetanja na cestu.

Prema informacijama Telegram kanala „Fajter-bomber“, povezanog s ruskim vojnim vazduhoplovstvom, helikopter je morao hitno sletjeti na cestu nakon što je u letu u potpunosti ostao bez goriva, zbog čega su mu otkazala oba motora.

Pokušaj spuštanja na asfalt nije prošao glatko. Posada je tokom manevra elisama zakačila obližnja stabla uz cestu, nakon čega je letjelica skrenula i završila u jarku pored kolovoza. Informacije o stanju posade i eventualnim žrtvama ili povrijeđenima zasad nisu objavljene, piše „Indeks“.

In Russia, a military Mi-8 helicopter made a hard landing right on a highway



The helicopter was returning from a flight to organize early voting in hard-to-reach areas. On approach to the airfield, it began losing altitude sharply, and the pilot made an emergency landing. pic.twitter.com/LkPdhvkWDR — Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2026

Mi-8 sovjetski je dvomotorni višenamjenski helikopter razvijen još šezdesetih godina prošlog vijeka, koji do danas drži status najproizvođenijeg helikoptera u istoriji vazduhoplovstva s više od 17.000 izrađenih primjeraka u desetinama verzija.

Zamišljen prvenstveno kao transportna letjelica za prevoz do 24 vojnika ili četiri tone tereta, s vremenom je prilagođen za medicinsku evakuaciju, izviđanje, gašenje požara, ali i za borbenu podršku dodavanjem nosača za nevođene rakete, mitraljeze i protivtenkovske projektile.

Zbog svoje robusnosti, jednostavnog održavanja i izdržljivosti u ekstremnim klimatskim uslovima, Mi-8 je postao osnovno nezamjenjivo sredstvo vojski i civilnih službi u više od 50 zemalja svijeta, uključujući ruske vazduhoplovne snage koje ga masovno koriste u mnogim vazdušnim operacijama.