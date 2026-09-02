Kovačević: Opozicija se ne oglašava o krivičnim prijavama protiv Srba, ali zato napadaju Vladu

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević pozvao je opoziciju da, umjesto što napada Vladu Republike Srpske, barem jednom bude na istoj strani sa svojim narodom, kada, kako je naveo, već ćute na više od 60.000 krivičnih prijava koje iz Sarajeva podnose protiv Srba, ali i na apelaciju predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirevića usmjerenu protiv Republike Srpske.

Kovačević je rekao da se krivične prijave protiv Srba podnose jer srpski narod ne pristaje da nestane i da bude kažnjen.

"Bećirović ulaže apelaciju Ustavnom sudu BiH da zabrani Republici Srpskoj da koristi svoje ustavno pravo na veto kada Republiku Srpsku preglasavaju. I vidimo da nema nikog iz opozicije da se oglasi", naveo je Kovačević.

Kovačević je rekao da se danas pojavio predsjednik SDS-a Branko Blanuša da napadne, ni manje ni više, Vladu Republike Srpske.

"To je današnja opozicija sa kojom mi imamo posla. Moram da kažem da smo se već malo bili zabrinuli, bili zaboravili ko je taj Branko Blanuša. Zabrinuli smo se gdje se nalazi. Danas se pojavio. Rekao bih, nije došao, nego da su ga doveli. I to su ga doveli iskusni, dugogodišnji opozicionari poput Igora Radojičića. Pa kome je smiješno ili ozbiljno, neka ljudi sami procjenjuju", izjavio je Kovačević za RTRS.

On je podsjetio da su u tom obraćanju danas iz opozicije iznijeli tvrdnje da je Republika Srpska prezadužena, zaboravljajući da su i oni nekada bili vlast.

"Kada su oni bili vlast, ukupan BDP Republike Srpske bio je pet milijardi KM, a njihov dug je bio tri milijarde KM, što je 55 odsto BDP-a. Tada je Srpska bila zadužena", precizirao je Kovačević.

Kovačević je naveo da je, sa druge strane, BDP Republike Srpske danas oko 20 milijardi KM, a dug je manji od sedam milijardi KM, odnosno oko 36-37 odsto BDP-a.

"I onda nam oni kažu da je Republika Srpska prezadužena", naglasio je Kovačević.

On je dodao da je danas investicioni ciklus u Republici Srpskoj premašio 7,6 milijardi KM, a investicije, od Novog Grada do Trebinja, ulažu se u putnu, građevinsku i energetsku infrastrukturu.

"To je nezapamćeno za Republiku Srpsku. To su, na jednoj strani, činjenice, a na drugoj gluposti su i baljezgarije koje dolaze iz opozicije samo da bi nešto rekli", rekao je Kovačević.

Kovačević je opoziciji poručio da pokušaju da smisle nešto pametnije jer, kako je rekao, to o čemu pričaju, nema smisla.

"I neka pokušaju barem jednom da budu na istoj strani sa narodom Republike Srpske", poručio je Kovačević.