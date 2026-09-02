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Sjajne vijesti za radnike UKC-a: Svi doprinosi do kraja godine

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02.09.2026 14:56

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da će dodatnih 45 miliona evra za "Projekat unapređenja zdravstvenih sistema" biti usmjereno na izmirivanje poreza i doprinosa Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske, te rekonstrukciju tri zdravstvene ustanove.

Šeranić je naveo da UKC duguje više od 45 miliona KM, te da je riječ o dugu nastalom u periodu od 2012. do 2019. godine.

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"U prethodnom periodu smo po istom modelu izmirili sva dugovanja poreza i doprinosa javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj i da je ostao UKC kao posljednji u toj realizaciji", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare nakon što su ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić potpisali supsidijarni sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Projekat unapređenja zdravstvenih sistema – dodatno finansiranje".

On je istakao da će odmah biti povučeno oko 10 miliona evra sredstava, nakon što su ispunili sve uslove.

"To ćemo odmah uplatiti za UKC-a što će omogućiti radnicima, koji su imali problema, da ostavre pravo na penziju. Namjera je da do kraja godine povučemo i drugi dio sredstava i kompletno završimo UKC kada je riječ o porezima i doprinosima", istakao je Šeranić.

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On je naveo da će sredstva iz danas potpisanog supsidijarnog sporazuma biti usmjerena i na završetak rekonstrukcije Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju "Jakeš", Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju Sokolac i Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu.

"Određeni dio namjenskih sredstava će se trošiti za renoviranje drugih zdravstvenih ustanova, napavku opreme, na različite vrste epidemioloških istraživanja i ostalo", rekao je Šeranić.

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UKC Republike Srpske

doprinosi

Alen Šeranić

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