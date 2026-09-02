Ima i emocija u fudbalu: Betis prodao dijete kluba, nije mogao da zaustavi suze

Španskom fudbaleru Pablu Garsiji teško je pao odlazak iz Betisa.

Dijete kluba prodato je Rasingu iz Santandera za 5,5 miliona evra, kako bi se "ispoštovao" finansijski fer-plej.

Koliko mu je bilo teško govori snimak kako plače u automobilu na parkingu.

While bottom-half Premier League clubs were spending hundreds of millions on players on deadline day, here’s Pablo García, Real Betis’ best academy player, in tears after the club had to sell him in the final hours of deadline day to comply with La Liga’s FFP rules and… — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 2, 2026

Garsija je cijeli život u Betisu, a prošle sedmice je postigao i pobjedonosni gol protiv Valensije (1:0).

Za prvi tim je u karijeri odigrao 33 utakmice, uz tri postignuta gola.

Betis će igrati Ligu šampiona, ali bez Garsije...

On je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Rasingom, iako je bilo interesovanja i iz Premijer lige, prije svega Hala.