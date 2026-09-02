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Ima i emocija u fudbalu: Betis prodao dijete kluba, nije mogao da zaustavi suze

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02.09.2026 15:53

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Пабло Гарсија из Реал Бетиса (лево) и Пјеро Хинкапи из Арсенала у борби за лопту током пријатељске фудбалске утакмице између Арсенала и Реал Бетиса у Даблину, Ирска, у среду, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug / AP / Brian Lawless

Španskom fudbaleru Pablu Garsiji teško je pao odlazak iz Betisa.

Dijete kluba prodato je Rasingu iz Santandera za 5,5 miliona evra, kako bi se "ispoštovao" finansijski fer-plej.

Koliko mu je bilo teško govori snimak kako plače u automobilu na parkingu.

Garsija je cijeli život u Betisu, a prošle sedmice je postigao i pobjedonosni gol protiv Valensije (1:0).

Za prvi tim je u karijeri odigrao 33 utakmice, uz tri postignuta gola.

Betis će igrati Ligu šampiona, ali bez Garsije...

On je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Rasingom, iako je bilo interesovanja i iz Premijer lige, prije svega Hala.

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Tagovi :

Pablo Garsija

Fudbal

Španija

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