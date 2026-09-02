Logo

Preminuo Ivan Gudelj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 14:11

Komentari:

0
Иван Гудељ
Foto: Screenshot / YouTube

Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti.

Ivan Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka, čiji je blistavi sportski put naprasno prekinut u 26. godini života.

Nagrada za najboljeg mladog igrača Evrope 1979. godine, uloga najmlađeg kapitena u istoriji reprezentacije Jugoslavije i plasman u idealnih 11 na Svjetskom prvenstvu u Španiji 1982. godine jasno su svjedočili o kakvom se igraču radilo.

Dok je bio na samom pragu potpisa ugovora karijere sa Real Madridom, Gudelj se srušio na terenu tokom prvenstvenog okršaja Hajduka i Crvene zvezde na "Poljudu".

Umjesto odlaska na "Santijago Bernabeu", uslijedila je dijagnoza hepatitisa B i dugotrajno bolničko liječenje, što je označilo i kraj njegove igračke karijere.

Za Hajduk je upisao 362 nastupa i postigao 93 gola, dok je dres reprezentacije Jugoslavije nosio 33 puta uz tri pogotka, nastupivši na Olimpijskim igrama 1980, Svjetskom prvenstvu 1982. i Evropskom prvenstvu 1984. godine.

Uprkos tome što je iznenada morao da ostavi fudbal u najboljim godinama, Gudelj je uspio da se izdigne iznad teških životnih okolnosti i izvojevao je pobjedu u svojoj najvažnijoj vanfudbalskoj borbi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ivan Gudelj

Umro Ivan Gudelj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Скот Мектоминеј из Наполија реагује након пропуштене прилике током утакмице отварања Лиге шампиона између Бенфике и Наполија у Лисабону, у среду, 10. децембра 2025.

Fudbal

Mektomini ide na operaciju srca

1 d

0
Ружа

Fudbal

Iznenada preminuo golman (34): Branio za Naprijed, Vihor...

1 d

0
Бензема напустио Ал Хилал након шест мјесеци

Fudbal

Benzema napustio Al Hilal nakon šest mjeseci

1 d

0
Аргентински Лионел Меси шета преко терена прије финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026.

Fudbal

Povukao se Lionel Mesi! "Došao je trenutak za to"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

16

54

Molili se za čudo, a stigla tragična vijest: Djevojčica (5) pronađena mrtva, roditelji uhapšeni

16

51

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

16

41

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

16

36

Njemačka prvi put testirala balističku raketu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima