Preminuo Ivan Gudelj

Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti.

Ivan Gudelj ostaje upamćen kao jedan od najvećih talenata u istoriji jugoslovenskog fudbala i legenda splitskog Hajduka, čiji je blistavi sportski put naprasno prekinut u 26. godini života.

Nagrada za najboljeg mladog igrača Evrope 1979. godine, uloga najmlađeg kapitena u istoriji reprezentacije Jugoslavije i plasman u idealnih 11 na Svjetskom prvenstvu u Španiji 1982. godine jasno su svjedočili o kakvom se igraču radilo.

Dok je bio na samom pragu potpisa ugovora karijere sa Real Madridom, Gudelj se srušio na terenu tokom prvenstvenog okršaja Hajduka i Crvene zvezde na "Poljudu".

Umjesto odlaska na "Santijago Bernabeu", uslijedila je dijagnoza hepatitisa B i dugotrajno bolničko liječenje, što je označilo i kraj njegove igračke karijere.

Za Hajduk je upisao 362 nastupa i postigao 93 gola, dok je dres reprezentacije Jugoslavije nosio 33 puta uz tri pogotka, nastupivši na Olimpijskim igrama 1980, Svjetskom prvenstvu 1982. i Evropskom prvenstvu 1984. godine.

Uprkos tome što je iznenada morao da ostavi fudbal u najboljim godinama, Gudelj je uspio da se izdigne iznad teških životnih okolnosti i izvojevao je pobjedu u svojoj najvažnijoj vanfudbalskoj borbi.