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Iznenada preminuo golman (34): Branio za Naprijed, Vihor...

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01.09.2026 14:39

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Izuzetno tužna vijest pogodila je riječki fudbal. U 34. godini iznenada je preminuo Antonio Grlj, koji je tokom karijere branio za brojne klubove s Kvarnera.

Naime, branio je i za Klub malog fudbala Rijeka, a tokom karijere nastupao je i za Krk, Naprijed iz Hreljina, Maksimir, Trnje, Vihor iz Baške, Mrkoplje i Cres.

Od njega se emotivnom porukom oprostio Cres, čije je boje donedavno branio:

"Naš prijatelj, saigrač i golman, a ponajviše veliki prijatelj našeg kluba koji je volio svim srcem, Antonio Grlj, tragično je preminuo sinoć u 34. godini života", napisali su iz kluba i dodali:

"Antonio je prije svega bio naš veliki prijatelj i dobar čovjek. U svlačionici nas je uvijek znao nasmijati, a kada je bilo potrebno, uvijek je bio tu za nas, kao saigrač, prijatelj i podrška".

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In memoriam

Hrvatska

golman

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