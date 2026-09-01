Iznenada preminuo golman (34): Branio za Naprijed, Vihor...

Autor:ATV redakcija
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Izuzetno tužna vijest pogodila je riječki fudbal. U 34. godini iznenada je preminuo Antonio Grlj, koji je tokom karijere branio za brojne klubove s Kvarnera.
Naime, branio je i za Klub malog fudbala Rijeka, a tokom karijere nastupao je i za Krk, Naprijed iz Hreljina, Maksimir, Trnje, Vihor iz Baške, Mrkoplje i Cres.
Od njega se emotivnom porukom oprostio Cres, čije je boje donedavno branio:
"Naš prijatelj, saigrač i golman, a ponajviše veliki prijatelj našeg kluba koji je volio svim srcem, Antonio Grlj, tragično je preminuo sinoć u 34. godini života", napisali su iz kluba i dodali:
"Antonio je prije svega bio naš veliki prijatelj i dobar čovjek. U svlačionici nas je uvijek znao nasmijati, a kada je bilo potrebno, uvijek je bio tu za nas, kao saigrač, prijatelj i podrška".
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