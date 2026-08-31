Bredli Barkola zvanično u Liverpulu

Dosadašnji krilni fudbaler PSŽ-a uspješno je prošao ljekarske preglede u trening centru te potpisao dugogodišnji ugovor s engleskim gigantom. U novom klubu zadužio je dres sa brojem 29.

Iako klubovi nisu zvanično objavili finansijske detalje, pouzdani engleski i svjetski mediji potvrđuju da je Liveprul za ovaj transfer izdvojio fiksno 106 miliona funti, dok bi kroz potencijalne bonuse ukupan iznos posla mogao dostići cifru od čak 123 miliona funti.

Ovaj posao predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji Premijer lige i ujedno rekordnu prodaju nekog igrača iz francuske Lige 1.