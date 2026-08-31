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Bredli Barkola zvanično u Liverpulu

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 15:59

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Бредли Баркола званично у Ливерпулу
Foto: Tanjug/AP/Darko Bandic

Francuski reprezentativac Bredli Barkola zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Liverpula.

Dosadašnji krilni fudbaler PSŽ-a uspješno je prošao ljekarske preglede u trening centru te potpisao dugogodišnji ugovor s engleskim gigantom. U novom klubu zadužio je dres sa brojem 29.

Iako klubovi nisu zvanično objavili finansijske detalje, pouzdani engleski i svjetski mediji potvrđuju da je Liveprul za ovaj transfer izdvojio fiksno 106 miliona funti, dok bi kroz potencijalne bonuse ukupan iznos posla mogao dostići cifru od čak 123 miliona funti.

Ovaj posao predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji Premijer lige i ujedno rekordnu prodaju nekog igrača iz francuske Lige 1.

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Tagovi :

Liverpul

Bredli Barkola

transfer

PSŽ

Fudbal

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