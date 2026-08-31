Broj poginulih u prevrtanju trajekta porastao na osam, za 20 se još uvijek traga

Više od 200 ljudi je spaseno nakon što se katamaran prevrnuo kod sjevernog dijela Kipra, dok se 20 osoba i dalje vodi kao nestalo, saopštio je kiparski zvaničnik.

"Operacije potrage i spasavanja u području nesreće nastavljaju se bez prestanka. Do sada je spaseno 239 putnika, osam je poginulo, a 20 se vodi kao nestalo. Potraga za njima se nastavlja", rekao je zvaničnik, prenosi TASS.

Prema ranijim izvještajima, na plovilu je bilo 267 ljudi kada ga je ubrzo nakon isplovljavanja zahvatila oluja. Plovilo je počelo da prima vodu i prevrnulo se, prenosi Srna.