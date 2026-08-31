Španija oborila crni rekord: Više od 5.200 ljudi preminulih

U Španiji je ovog ljeta zabilježen rekordan broj smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, pokazali su podaci sistema za praćenje mortaliteta.

U izvještaju se navodi da je usljed ekstremnih vrućina u Španiji ovog ljeta preminulo 5.232 ljudi. Samo u avgustu preminulo je 2.147 ljudi, prenio je TASS.

Španski meteorolozi saopštili su ranije da je prva polovina ove godine bila najtoplija u Španiji u posljednjih 65 godina.

Jun ove godine bio je drugi najtopliji u istoriji, a jul najtopliji i sa najmanje padavina od 1961. godine, od kada se vodi relevantna evidencija, prenosi Srna.