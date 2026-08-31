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Španija oborila crni rekord: Više od 5.200 ljudi preminulih

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 14:22

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врућина топлотни талас фонтана вода
Foto: Pexel/ Zhonghao Hu

U Španiji je ovog ljeta zabilježen rekordan broj smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama, pokazali su podaci sistema za praćenje mortaliteta.

U izvještaju se navodi da je usljed ekstremnih vrućina u Španiji ovog ljeta preminulo 5.232 ljudi. Samo u avgustu preminulo je 2.147 ljudi, prenio je TASS.

Španski meteorolozi saopštili su ranije da je prva polovina ove godine bila najtoplija u Španiji u posljednjih 65 godina.

Jun ove godine bio je drugi najtopliji u istoriji, a jul najtopliji i sa najmanje padavina od 1961. godine, od kada se vodi relevantna evidencija, prenosi Srna.

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preminuli zbog vrućine

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