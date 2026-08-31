Nekada živahno selo, danas "grad duhova": Priroda je progutala sve pred sobom

Posjetioci u selo Houtouvan dolaze prvenstveno kako bi svojim očima vid‌jeli kako priroda polako vraća ono što je čovjek nekada prisvojio.

Houtouvan je napušteno ribarsko selo na sjevernoj strani kineskog ostrva Šengšan, oko 65 kilometara istočno od Šangaja. Nekada živahno ribarsko naselje sa više od 2.000 stanovnika danas je gotovo potpuno obraslo bujnim zelenilom, zbog čega je steklo reputaciju jednog od najneobičnijih i najtužnijih sela na svijetu.

Houtouvan je nekada bio uspješno ribarsko selo i dom brojnih porodica. Smatran je jednim od najbogatijih ribarskih naselja na ovom ostrvskom području. Međutim, udaljena lokacija vremenom je sve više otežavala svakodnevni život njegovih stanovnika.

Zbog loše saobraćajne povezanosti i otežanog pristupa obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i drugim osnovnim uslugama, mještani su tokom devedesetih godina prošlog vijeka počeli postepeno da se iseljavaju.

Početkom 21. vijeka selo je već bilo gotovo potpuno napušteno. Kuće, staze i imanja koja su ljudi ostavili za sobom, priroda je polako počela da osvaja. Tokom godina, selo je u potpunosti "progutala".

Postalo je turistička atrakcija

Houtouvan danas izgleda potpuno drugačije. Nekadašnje kuće prekrivaju gusti slojevi bršljana i drugog zelenila. Biljke se penju uz fasade, prodiru kroz prozore i prekrivaju krovove i nekadašnje seoske staze. Posmatrano izdaleka, čini se kao da se čitavo naselje stopilo sa okolnim pejzažom.

Upravo je ovaj neobičan prizor pretvorio napušteno selo u sve popularniju turističku atrakciju. Turisti dolaze prvenstveno kako bi svojim očima vid‌jeli kako priroda polako vraća ono što je čovjek nekada prisvojio. Prizori koje tamo zateknu mnoge ostavljaju u potpunom šoku, prenosi Mondo.