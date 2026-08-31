Logo

Nekada živahno selo, danas "grad duhova": Priroda je progutala sve pred sobom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 13:47

Komentari:

0
Хоутоуван је напуштено рибарско село на сјеверној страни кинеског острва Шенгшан, око 65 километара источно од Шангаја
Foto: Screenshot/Youtube

Posjetioci u selo Houtouvan dolaze prvenstveno kako bi svojim očima vid‌jeli kako priroda polako vraća ono što je čovjek nekada prisvojio.

Houtouvan je napušteno ribarsko selo na sjevernoj strani kineskog ostrva Šengšan, oko 65 kilometara istočno od Šangaja. Nekada živahno ribarsko naselje sa više od 2.000 stanovnika danas je gotovo potpuno obraslo bujnim zelenilom, zbog čega je steklo reputaciju jednog od najneobičnijih i najtužnijih sela na svijetu.

Houtouvan je nekada bio uspješno ribarsko selo i dom brojnih porodica. Smatran je jednim od najbogatijih ribarskih naselja na ovom ostrvskom području. Međutim, udaljena lokacija vremenom je sve više otežavala svakodnevni život njegovih stanovnika.

Zbog loše saobraćajne povezanosti i otežanog pristupa obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i drugim osnovnim uslugama, mještani su tokom devedesetih godina prošlog vijeka počeli postepeno da se iseljavaju.

Početkom 21. vijeka selo je već bilo gotovo potpuno napušteno. Kuće, staze i imanja koja su ljudi ostavili za sobom, priroda je polako počela da osvaja. Tokom godina, selo je u potpunosti "progutala".

Postalo je turistička atrakcija

Houtouvan danas izgleda potpuno drugačije. Nekadašnje kuće prekrivaju gusti slojevi bršljana i drugog zelenila. Biljke se penju uz fasade, prodiru kroz prozore i prekrivaju krovove i nekadašnje seoske staze. Posmatrano izdaleka, čini se kao da se čitavo naselje stopilo sa okolnim pejzažom.

Upravo je ovaj neobičan prizor pretvorio napušteno selo u sve popularniju turističku atrakciju. Turisti dolaze prvenstveno kako bi svojim očima vid‌jeli kako priroda polako vraća ono što je čovjek nekada prisvojio. Prizori koje tamo zateknu mnoge ostavljaju u potpunom šoku, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

selo

Houtouvan

Kina

migracije

Komentari (0)

Pročitajte više

Вукашиновић, Коњевић и Шобот

Društvo

Ljekari UKC-a i piloti MUP-a ponovo heroji: Vrhunskom reakcijom spašen život dječaka

1 h

1
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Srpska gaji poseban sentiment prema jevrejskom narodu

1 h

2
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић на састанку са директором Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Спенсером Филдсом

Republika Srpska

Stevandić sa Fildsom: Srpska zainteresovana za saradnju

1 h

0
Дајана Радошљевић

Hronika

Dajana Radošljević ponovo uhapšena zbog bijelog praha

1 h

1

Više iz rubrike

Новчанице евра на столу преко којих падају кованице.

Zanimljivosti

Od 5. septembra novac pada s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 31. avgust: Lav privlači pažnju, Bik donosi važnu odluku

7 h

0
Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 30. avgust: Jedan znak donosi tešku odluku, a evo kome stiže romantika

1 d

0
хороскоп звијезде Мјесец

Zanimljivosti

Mjesečni horoskop za septembar 2026: Bivši se vraćaju, novac iznenađuje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

54

Minić objavio iznose jednokratne pomoći za studente i učenike

14

49

Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

14

44

Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

14

41

Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

14

40

Otkazan koncert Dina Merlina u Srbiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima