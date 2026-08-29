Mjesečni horoskop za septembar 2026: Bivši se vraćaju, novac iznenađuje

Pročitajte mjesečni horoskop za septembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

Ovan

Mjesečni horoskop za septembar 2026. kaže da će u novčaniku apetiti rasti istom brzinom kao i strasti. Ako početkom septembra još budete uspijevali da držite troškove pod kontrolom zahvaljujući praktičnoj energiji mladog Mjeseca, krajem mjeseca biće mnogo teže da obuzdate impulsivne želje. Ulazak Marsa u Lava 28. septembra podstaći će vas da ulažete u upečatljivu garderobu, zabavu i skuplje hobije. Birajte stvari koje ističu vašu posebnost, a ne one koje kupujete samo zato što su na sniženju.

Prva polovina mjeseca mami vas izlascima na zanimljiva kulturna mjesta i bezazlenim flertom, ali prava vatra rasplamsaće se oko punog Mjeseca 26. septembra. Udvarači bi mogli bukvalno da zatrpaju vaše poruke, pa ćete se naći pred izborom između stabilne i pouzdane osobe i harizmatičnog buntovnika. Ako ste već zauzeti, kraj mjeseca donosi test strpljenja. Sa prelaskom Marsa u Lava može se javiti želja za dramom, ali će vam mnogo više prijati zajednička avantura, ekstremni sport ili spontano putovanje za vikend. Partneru je potrebna vaša vatra, a ne zamjerke.

Intenzivan tempo mjeseca mogao bi da bude ozbiljan test za nervni sistem. Kombinacija punog Mjeseca i vatrenog Marsa donijeće toliko adrenalina, da će vam čak i osam sati sna ponekad djelovati nedostižno. Obratite više pažnje na glavobolje, lice i kvalitet sna. Nagli naleti energije mogu da dovedu do premora ili sitnih povreda tokom treninga.

Bik

Promjene će zahvatiti i vaše finansije. Uobičajeni izvori prihoda mogli bi privremeno da zakažu, ali zato mogu iznenada da se aktiviraju projekti na koje ste gotovo zaboravili. Ako utjehu budete tražili u kupovini, birajte kvalitetne i dugotrajne stvari poput dobre obuće, nakita ili korisnih uređaja za domaćinstvo. Sitne impulsivne kupovine samo će neprimjetno isprazniti račun.

Promjena pravca Urana 10. septembra mogla bi da vas izbaci iz dobro poznate zone komfora. Ako ste slobodni, očekujte neočekivane obrte. Osoba koju ste dugo doživljavali samo kao kolegu ili poznanika, mogla bi odjednom da vam postane veoma privlačna. U stabilnim vezama, sa prelaskom Venere u Škorpiju, budi se strast, ali i potreba da otvoreno govorite o željama koje ste dugo skrivali. Pustite malo spontanosti u život, jer savršen plan ponekad gubi od dobrog trenutka.

Kultura Golubović: Vrijeme nije umanjilo značaj riječi Petra Kočića

Promjena planetarnog ritma mogla bi da se odrazi i na vaše tijelo. Stres može da donese zadržavanje tečnosti, promjene na koži ili osjećaj hormonske neravnoteže. Posebnu pažnju obratite na vrat i ramena, kojima će biti potrebno više rasterećenja. Više kretanja, uravnotežena ishrana i jednostavni rituali opuštanja pomoći će vam da se osjećate lakše.

Blizanci

U prvoj polovini mjeseca bićete pravi majstori pregovora, popusta i dobrih ponuda. Mlad Mjesec 11. septembra odličan je trenutak da raščistite garderober, prodate ono što više ne nosite i taj novac usmjerite na nešto korisnije. Krajem mjeseca pažljivo čitajte sitna slova u bankarskim aplikacijama, računima i ugovorima, jer postoji mogućnost nepotrebnih troškova ili skrivenih provizija.

Intelektualni flert biće vaše najjače oružje ovog septembra, naročito nakon što Merkur 10. septembra pređe u Vagu. Ako ste slobodni, moguće je više zanimljivih sastanaka i novih poznanstava, a osvajaćete duhovitošću i lakoćom komunikacije. U vezama, kraj mjeseca donosi novo uzbuđenje. Partner bi mogao da vas iznenadi velikim gestovima i romantičnim potezima. Dozvolite sebi da makar nakratko ne budete osoba koja sve mora sama da rješava.

Visoka mentalna aktivnost može da iscrpi nervni sistem, dok će vam stomak jasno pokazivati koliko emocije utiču na tijelo. Grickanje u hodu, rad pod pritiskom i neprestano provjeravanje poruka mogli bi da donesu težinu i umor. Pokušajte da najmanje dva sata prije spavanja smanjite korišćenje telefona i uvedete mirnije večernje navike.

Rak

Finansijska intuicija biće naročito jaka tokom druge dekade mjeseca. Imaćete želju da ulažete u stvari koje stvaraju prijatnu atmosferu poput mirisa, kvalitetnog kućnog tekstila ili detalja za dom. Nakon što Sunce 23. septembra pređe u Vagu, još više ćete biti usmjereni na udobnost i ljepotu prostora u kojem živite. Najveća zamka biće kupovina iz tuge ili nervoze.

Mlad Mjesec u Djevici 11. septembra pomoći će vam da raščistite emocije i konačno prekinete kontakte sa ljudima kod kojih ste odavno prepoznali ozbiljne crvene zastavice. Ako ste slobodni, možete da upoznate pouzdanu osobu koja ljubav pokazuje djelima, a ne velikim riječima. Zauzetim Rakovima Venera u Škorpiji donosi duboku bliskost, ali samo ako se usudite da otvoreno kažete šta vam nedostaje. Nemojte da očekujete da partner čita vaše misli.

Vaše emocionalno stanje biće usko povezano sa osjećajem umora, zadržavanjem tečnosti i izgledom kože. Ako dugo potiskujete nezadovoljstvo, tijelo bi moglo da vam pošalje znak da je vrijeme za odmor. Druga polovina mjeseca idealna je za vraćanje energije, više sna i opuštajuće kućne rituale.

Lav

Mjesečni horoskop za septembar 2026. kaže da vas očekuje period velikih troškova, ali i mogućnost većih priliva. Ulazak Lilita u Jarca 14. septembra podstaći će vas da razmišljate o statusu i stvarima koje pokazuju vaš profesionalni uspjeh. Kada Mars 28. septembra uđe u vaš znak, biće teško da odolite kupovini. Bićete velikodušni i prema sebi i prema drugima, pa vodite računa da ne pretjerate sa skupim poklonima.

Do sredine mjeseca privlačićete pažnju gdje god da se pojavite, ali pravi preokret stiže 28. septembra, kada Mars ulazi u vaš znak. Ako ste slobodni, udvarača neće nedostajati, a najbolji izbor biće osoba čija djela prate riječi. U vezama slijedi period strastvenih izjava i velikih gestova, ali nemojte dozvoliti da ponos potisne partnerova osjećanja. Ljubav će biti mnogo ljepša kada umijete da podijelite centar pažnje.

Nemojte da pokušavate da postignete sve odjednom niti da na treningu stalno obarate lične rekorde. Posebno obratite pažnju na leđa, kičmu i opštu iscrpljenost. Više istezanja, pravilna postura i dovoljno odmora mogu vam mnogo više koristiti od pretjeranog forsiranja.

Djevica

Za vas 11. septembar može da predstavlja pravi finansijski novi početak! Planiranje budžeta, pravljenje tabela i postavljanje limita ovog puta neće vam predstavljati obavezu, već zadovoljstvo. Pri kupovini će se isplatiti vaš poznati perfekcionizam. Birajte kvalitetne komade koje ćete dugo nositi, umjesto prolaznih trendova.

Septembar otvara novo poglavlje u vašem privatnom životu, naročito oko mladog Mjeseca 11. septembra. Ako ste slobodni, mogli biste da se zainteresujete za nekoga ko se potpuno razlikuje od vašeg uobičajenog „tipa“, pa čak i za osobu za koju biste ranije rekli da nikada ne biste izabrali. U vezi izlaze na površinu teme koje su dugo gurane pod tepih. Pokušajte da manje analizirate, a više osjećate.

Organizmu je potrebna nježna, ali dosljedna promjena rutine. Ovo može biti dobar period da obratite više pažnje na ishranu, navike i ono što vam zaista prija. Nemojte se opterećivati strogim pravilima i kontrolom svakog zalogaja. Više sezonskih namirnica, kvalitetan odmor i fleksibilniji odnos prema sebi donijeće bolje rezultate.

Vaga

Prvih desetak dana septembra povoljni su za ulaganje u izgled, stil i ličnu njegu. Mogli biste da budete veoma zadovoljni kupovinama i odlukama koje donesete u tom periodu. Pun Mjesec u Ovnu 26. septembra, međutim, može da donese neplanirane izdatke vezane za partnera, poklone ili zajedničko putovanje. Od početka mjeseca odvojite određenu sumu za zadovoljstva i pokušajte da je ne premašite.

Vaša sezona počinje u velikom stilu. Venera vam daje dodatni šarm, a prelazak Sunca u vaš znak 23. septembra čini vas jednom od najprimjećenijih osoba gdje god da se pojavite. Slobodne Vage mogu da očekuju lijepe susrete i spontana poznanstva, dok u vezama dolazi više sklada. Jedino što morate da naučite jeste da jasno kažete „da“ ili „ne“, umjesto da beskonačno vagate svaku odluku.

Početkom mjeseca imaćete mnogo energije, ali će kraj septembra zahtijevati više pažnje prema odmoru i hidrataciji. Hladnije vrijeme može da doprinese suvoći kože, pa uvedite dodatnu njegu i vodite računa da pijete dovoljno tečnosti. Čuvajte i donji dio leđa od hladnoće.

Škorpija

Zajedno sa ljubavnim uzbuđenjima, budi se i odličan osjećaj za novac. Imaćete utisak da gotovo instinktivno prepoznajete dobru priliku i teško da će vam nešto profitabilno promaći. Privlačiće vas kvalitetne, upečatljive stvari i jači modni detalji. Prelazak Merkura u vaš znak 30. septembra posebno je povoljan za razgovore o uslovima rada, ugovorima ili većoj zaradi.

Od 10. septembra Venera boravi u vašem znaku i pojačava vaš magnetizam. Ako ste slobodni, možda vam neće biti potrebno mnogo truda da privučete osobu koja vam se dopada, ali dobro birajte kome poklanjate pažnju. Zauzete Škorpije očekuje pravi preporod strasti, mada uz njega može doći i pojačana ljubomora. Iskoristite ovu energiju da produbite povjerenje, a ne da partnera neprestano provjeravate.

Snažne emocije tražiće fizički ventil. Ako budete dugo držali napetost u sebi, mogli biste da osjećate stegnutost, umor ili različite tjelesne reakcije na stres. Intenzivnije kretanje, ples, trening ili drugi način fizičkog rasterećenja pomoći će vam da se oslobodite viška energije.

Strijelac

Mjesečni horoskop za septembar 2026. donosi manja kolebanja na poslu i u prihodima, od kašnjenja novca do iznenadne nagrade za nešto što ste ranije dobro uradili. Druga polovina mjeseca probudiće želju za putovanjima, pa bi troškovi mogli da odu upravo u tom pravcu. Pun Mjesec 26. septembra podstiče kupovinu opreme za aktivan odmor, ali dobro razmislite prije nego što uložite mnogo novca u novi hobi koji bi vas brzo mogao proći.

Retrogradni Uran mogao bi da vrati nekoga iz prošlosti, zajedno sa obećanjima da se sve promijenilo. Ipak, zvijezde vam više savjetuju da gledate naprijed i otvorite se za nova poznanstva, naročito tokom putovanja ili edukacija. Zauzeti Strijelci krajem mjeseca poželjeće da pobjegnu od rutine. Spontano zajedničko putovanje može da učini mnogo za vašu vezu.

Fizička aktivnost zahtijevaće više opreza nego inače. Posebno vodite računa o kukovima, zglobovima i mišićima, jer pretjerano forsiranje bez pripreme može da dovede do istegnuća. Dobro zagrijavanje prije treninga i dovoljno vremena za oporavak biće obavezni.

Jarac

Mogla bi da vas obuzme želja da svoj uspjeh pokažete kroz skupe stvari i simbole statusa. Ipak, mlad Mjesec 11. septembra vraća vas racionalnom razmišljanju. Najviše će vam se isplatiti ulaganja u stvari koje štede vrijeme, olakšavaju posao ili vam pomažu da dugoročno razvijate projekte. Birajte ono što ima praktičnu vrijednost, a ne samo dobar izgled.

Ulazak Lilita u vaš znak 14. septembra donosi vam potpuno drugačiju energiju i potrebu da pokažete zavodljiviju, spontaniju stranu sebe. Ako ste slobodni, okolina će lako primijetiti tu promjenu. U vezama, ona može da razbije rutinu i vrati uzbuđenje sa početka odnosa. Ne morate uvijek da budete najjača osoba u prostoriji. Pokažite partneru i svoju nježniju, ranjiviju stranu.

Glavni izazov ovog mjeseca biće da psihičku napetost ne prenosite na tijelo. Prevelika potreba za kontrolom može da se pokaže kroz ukočen vrat, napete mišiće ili stezanje vilice. Više odmora, masaža i jasna granica između posla i večernjeg vremena pomoći će vam da vratite osjećaj lakoće.

Vodolija

U kupovini ćete iznenada postati mnogo praktičniji i skloniji minimalizmu. Umjesto da stalno kupujete novo, poželjećete da bolje iskoristite ono što već imate. Napravite ozbiljnu reviziju garderobe i prodajte kvalitetne stvari koje više ne koristite. Dobijeni novac možete da sačuvate ili usmjerite na uređenje praktičnijeg i prijatnijeg radnog prostora.

Retrogradni Uran navešće vas da ponovo razmislite o slobodi i ličnim granicama. Ako ste sami, mogli biste da shvatite da vam komplikovani i nedostupni ljudi više nisu toliko privlačni i da želite sigurniji odnos. Za zauzete Vodolije, pun Mjesec 26. septembra donosi važan razgovor. Veza može da postane iskrenija i dublja, ali moraćete jasno da kažete šta osjećate umjesto da sve sakrivate iza humora i ironije.

Nervni sistem može biti preopterećen, pa ćete čas imati višak energije, a čas osjećati potpuni pad. Više boravka na svježem vazduhu, tišine i svjesnog odmora biće vam veoma potrebno. Pokušajte da makar dio dana provedete bez slušalica, telefona i neprekidnog priliva informacija.

Ribe

Mjesečni horoskop za septembar 2026. vas upozorava na finansijsku intuiciju, jer može da vam pomogne da donesete dobre odluke kada je riječ o štednji, zajedničkom budžetu ili dodatnim izvorima prihoda. Ovo je dobar trenutak da pregledate finansijske obaveze, osiguranja, poreze ili pogodnosti koje možda ne koristite. Pun Mjesec 26. septembra stavlja fokus na lični novac, zato nemojte da pokušavate da popravite raspoloženje impulsivnom kupovinom. Birajte ono što vam donosi dugoročnu korist, a ne kratkotrajno zadovoljstvo.

Septembar 2026. vašem ljubavnom životu daje gotovo filmsku atmosferu. Ako ste slobodni, poslušajte intuiciju. Slučajni susreti, neobične okolnosti ili jedna naizgled beznačajna rečenica mogu da vas odvedu do vrlo zanimljive osobe. U vezama ćete se razumjeti sa partnerom gotovo bez riječi. Ipak, nemojte da idealizujete odnos toliko da izgubite kontakt sa realnošću.

Pojačana osjetljivost znači da ćete lako upijati raspoloženja i stres ljudi oko sebe, zato će vam biti potrebno više vremena samo za sebe. Mlad Mjesec 11. septembra podsjeća vas da ne morate da preuzimate tuđe probleme. Mirnije večeri, topli napici, dovoljno sna i povremeno povlačenje iz gužve pomoći će vam da sačuvate energiju.

(Mondo)