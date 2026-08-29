Golubović: Vrijeme nije umanjilo značaj riječi Petra Kočića

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je 61. "Kočićev zbor" dokaz da duh Petra Kočića živi i danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio njen značaj.

"Neka nas ova manifestacija podsjeti da je sloboda najveća vrijednost, da je jezik naše najveće blago i da je Kočić naš vječni putokaz", rekao je Golubović novinarima u Banjaluci, gdje prisustvuje svečanoj akademiji posvećenoj ovogodišnjim dobitnicima Kočićeve i nagrade "Zmijanjče".

On je istakao da Vlada Republike Srpske prepoznaje značaj ulaganja u kulturu, jer to ujedno znači i ulaganje u duhovnu snagu, samosvijest i budućnost naroda.

"Ono što je bitno i što želimo da iskažemo kroz večerašnju akademiju jeste spoj istorije, tradicije i mladosti. To je simbolična poruka na koji način mi njegujemo tradiciju i mladost. Upravo je to način na koji našu zavjetinu prenosimo na buduće generacije", poručio je Golubović.

On je istakao da večerašnja akademija nosi u sebi jednu veliku posebnost, napomenuvši da se ove godine navršava 110 godina od smrti velikog književnika Petra Kočića.

Golubović je čestitao ovogodišnjem dobitniku Kočićeve nagrade književniku Predragu Bjeloševiću, kao i dobitnici nagrade "Zmijanjče", Ivoni Arsić, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha" iz Štrbaca.

"Dobitnici na simboličan način predstavljaju ono što `Kočićev zbor` jeste – susret književne tradicije i budućnosti, iskustva i mladosti, ali i potvrda da Kočićeva riječ nastavlja da pronalazi put do novih čitalaca i novih stvaralaca", istakao je Golubović.

Arsićeva je rekla da joj nagrada "Zmijanjče" puno znači i da će joj biti veliki motiv na nastavi da piše poeziju.

"Iskreno, nisam se nadala da ću baš ja osvojiti nagradu i to je za mene velika čast“, rekla je Arsićeva.

Ona je dodala da je pisala o liku Petra Kočića i da joj je inspiracija bila to što je on, osim što je pisac, bio i veliki borac za pravdu.

"Kočićev zbor" svečano je otvoren u Banjaluci 27. avgusta, a centralni dio manifestacije biće sutra na zborištu u Stričićima.