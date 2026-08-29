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Ministarstvo prosvjete: KUD "Kozara" promoviše kulturno nasljeđe Srpske

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 16:50

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Зграда институција Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da Kulturno-umjetničko društvo "Kozara" iz Podgradaca kod Gradiške, koje obilježava 100 godina postojanja, daje važan doprinos očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa Srpske.

"Već 100 godina čuvate od zaborava običaje, igru, pjesmu i duh zavičaja, prenoseći ih sa generacije na generaciju i dajući važan doprinos očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa Republike Srpske", navodi se u čestitici.

Iz resornog ministarstva ističu da se posebna vrijednost rada ovog društva ogleda u tome što je istovremeno čuvar vrijednog nasljeđa i mjesto u kojem stasavaju nove generacije mladih, učeći ih da poštuju, njeguju i sa ponosom prenose tradiciju svoga kraja.

"Stotinu godina trajanja svjedoči o snazi tradicije, posvećenosti brojnih generacija i značaju koji "Kozara" ima u kulturnom životu svoga kraja. Njegujući narodnu igru, pjesmu, običaje i duh zajedništva, ovo društvo sačuvalo je dragocjen dio kulturnog nasljeđa i učinilo ga živim i dostupnim novim generacijama", ističe se u čestitki.

Iz Ministarstva su poželjeli KUD-u "Kozara" još mnogo uspješnih godina, novih generacija članova, nastupa i nagrada, te da i u narednom vijeku svog postojanja nastavi da bude čuvar tradicije i ponos svog kraja.

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Kulturno-umjetničko društvo "Kozara"

Ministarstvo prosvjete

Čestitka

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