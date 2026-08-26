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Sutra počinje "Kočićev zbor"

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:48

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Кочићев збор
Foto: Ustupljena fotografija

"Kočićev zbor" svečano će biti otvoren sutra u Banjaluci, a centralni dio manifestacije biće održan u nedjelju, 30. avgusta, na zborištu u Stričićima, najavljeno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Tokom četiri dana biće realizovani brojni književni, kulturno-umjetnički i tradicionalni sadržaji na više lokacija u Banjaluci, Stričićima, Gomionici, Jelićki i Beogradu.

Manifestacije će svečano biti otvorena sutra u 20.00 časova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjaluci.

Istog dana u 11.00 časova biće položeni vijenci u banjalučkom Parku Petra Kočića.

U Beogradu će u 11.00 časova biti položeni vijenci na Kočićev grob u Aleji velikana, a u 13.00 časova kod spomenika Petru Kočiću.

"Kočićevo veče" biće održano od 19.00 časova u Udruženju književnika Srbije.

U petak, 28. avgusta, u Muzeju Republike Srpske u 13.00 časova biće promovisana monografija "Pisma s planine i ispod planine", u 14.00 časova biće otvorena izložba "Tragovi", a u 14.30 održana radionica zmijanjskog veza.

Istog dana u 20.00 časova u Vijećnici Banskog dvora biće održano "Kočićevo veče".

U Stričićima će tog dana u 16.00 časova biti otvoren Sajam autentičnih domaćih prehrambenih proizvoda i rukotvorina "Kočićevo ognjište", dok će u Jelićki kod Prijedora u isto vrijeme početi Velikogospojinski zbor, Sabor izvorne pjesme – ojkače.

U subotu, 29. avgusta, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjaluci biće održana svečana akademija u čast nagrađenih i otvorena izložba "Petar Kočić sa nama" autora Nebojše Kostreševića.

Ovogodišnji laureat "Kočićeve nagrade" je Predrag Bjelošević iz Banjaluke, dok je nagrada "Zmijanjče" pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici petog razreda Osnovne škole "Boško Buha".

U Stričićima će istog dana od 10.00 do 16.00 časova biti održana radionica starih zanata i prezentacija zmijanjskog veza za turiste i posjetioce.

U nedjelju, 30. avgusta, u Crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima od 9.00 časova će biti služen pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, a u 10.30 pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima.

Na zborištu u Stričićima u 11.00 časova biće održan kulturno-umjetnički program učenika Osnovne škole "Petar Kočić" iz ovog mjesta, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te besjeda dobitnika "Kočićeve nagrade".

Vlada Republike Srpske usvojila je program 61. "Kočićevog zbora" i obezbijedila sredstva za realizaciju manifestacije.

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61. Kočićev zbor

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Petar Kočić

Republika Srpska

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