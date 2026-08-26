Gaženje ljudi na konjskim trkama: Određen pritvor Željku Vujoviću i Mirku Samardžiću

Okružni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor za Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama kod Bileće.

Pritvor je određen i Mirku Samardžiću, koji se sumnjiči za pomoć izvršiocu poslije izvršenja krivičnog djela.

"Postupajući sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Trebinju, odlučujući o prijedlozima Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, je dana 26.8.2026. godine donio rješenje kojim je određen pritvor protiv osumnjičenog Željka Vujovića iz Bileće, računajući od dana 23.8.2026. godine u 14,45 časova, u trajanju do najduže mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Teško ubistvo iz čl. 125. st. 1. tačka 4. i 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa čl. 22. istog Zakonika", navode iz Suda i dodaju

"Rješenjem je određen pritvor protiv osumnjičenog Mirka Samardžića iz Bileće, računajući od dana 23.8.2026. godine u 13,15 časova, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS. Pritvor prema osumnjičenom Mirku Samardžiću određen je iz razloga propisanih odredbom člana 197. stav 1. tačke b) ZKP."

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Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je, juče 26. avgusta 2026. godine, podnijelo Okružnom sudu u Trebinju Prijedlog za određivanje mjere pritvora za lice Mirka Samardžića iz Bileće zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 333. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

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"Navedeno lice se sumnjiči da je, dana 22. avgusta 2026. godine, na području opštine Bileća, na relaciji Bijeljini-Davidovići-Lađevići, pomogao učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela na način da je, iako je znao da je lice Ž.V. iz Bileće počinio krivično djelo Teško ubistvo iz člana 125. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog Zakonika, istom pružio pomoć nakon izvršenog krivičnog djela sa ciljem da osumnjičeni ne bi bio otkriven, tako što je dok se nalazio u vozilu Ž.V. putem telefona pozvao lice Č.G. sa ciljem da ih pomenuti svojim automobilom preveze iz mjesta Bijeljani u mjesto Davidovići", saopštili su iz OJT Trebinje te nastavljaju dalje u saopštenju:

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"Razlozi za predlaganje mjere pritvora sastoje se u tome da postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače (član 197. stav 1. tačke b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske)".

Ko je Željko Vujović

Željko Vujović je dobro poznato lice organima gonjenja. U kriminalnoj karijeri ima niz krivičnih i prekršajnih djela.

Na tri mjeseca zatvora osuđen je 2008. godine zbog paljevine, a novčano je kažnjen 2011. godine zbog posjedovanja oružja.

Za tjelesnu povredu 2012. godine dobio je tri mjeseca, a isto je prošao i 2018. godine. Naredne dvije godine za nanošenje tjelesnih povreda kažnjavan je novčano. Riječ je o 2019. i 2020. godini.

Javnosti je postao poznat nakon što je u februaru 2021. godine zajedno sa Markom Zvijeri oteo i pretukao tada 23. godišnjeg Dušana Miloševića iz Bileće.

Miloševiću je automobilom presječen put, nakon čega je ubačen u gepek i odvezen van grada. Potom je pretučen i ostavljen u blizini Bileće. Vujović je nakon tog događaja bio u bjekstvu, a policiji se predao 17. februara 2021. godine, nakon 12 dana.

Zbog ovog krivičnog djela osuđen je na godinu zatvora.

Slučaj je svojevremeno izazvao veliko nezadovoljstvo u Bileći. Građani su organizovali proteste u Bileći, ali i ispred Palate pravde u Trebinju, nezadovoljni postupanjem pravosudnih institucija.