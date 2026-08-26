Zabrinjavajuće: Virus odnio prvi život

U provinciji Utreht u Holandiji zabilježen je prvi smrtni slučaj od posljedica virusa Zapadnog Nila, nakon što je virus prošle nedjelje otkriven kod davaoca krvi koji nije putovao u inostranstvo, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu.

Prošle nedjelje, virus je prvi put otkriven u Holandiji od 2020. godine.

To se dogodilo kod davaoca krvi u pokrajini Utreht koji nije nedavno boravio u inostranstvu.

Virus je potvrđen i u Severnom Brabantu i Južnoj Holandiji, a dvoje pacijenata je u bolnici, prenosi javni servis NOS.

Holandski zdravstveni institut ističe da je rizik od zaražavanja u Holandiji i dalje nizak, uz napomenu da 80 odsto zaraženih nema simptome.

(b92)