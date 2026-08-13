Logo

U Sjevernoj Makedoniji prvi smrtni slučaj od zaraze groznicom Zapadnog Nila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 09:59

Komentari:

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете
Foto: pexels/Saeed Saeed

Prvi smrtni slučaj nastao zbog zaraze virusom Zapadnog Nila registrovan je u Sjevernoj Makedoniji.

Riječ je o 83-godišnjem muškarcu iz Skoplja koji je liječen u Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja.

Prema podacima sjevernomakedonskog Instituta za javno zdravlje, simptomi pacijenta su počeli 2. avgusta groznicom, drhtavicom, glavoboljom, opštom slabošću, bolovima u zglobovima i mišićima, ukočenošću vrata i poremećenom sviješću.

илу-комарац-24072026

Srbija

U Beogradu u jednom uzorku komarca pronađen virus Zapadnog Nila

Dijagnostikovana mu je klinička slika meningitisa, a pored toga on je bolovao i od drugi hroničnih bolesti.

Prisustvo virusa Zapadnog Nila potvrđeno je serološkim pregledom cerebrospinalne tečnosti.

Ovo je prvi prijavljeni smrtni slučaj od posljedica groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji ove godine.

U dijelovima Sjeverne Makedonije proglašena je epidemija groznice Zapadnog Nila, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

virus Zapadnog Nila

virus

komarac

preminuo muškarac

Sjeverna Makedonija

Komentari (0)

Pročitajte više

Кинеска компанија развила је нови уређај који ласерским зрацима елиминише комарце

Zanimljivosti

"Komarac eliminator" postao hit: Uređaj sve popularniji, a evo kako funkcioniše u praksi

2 d

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете.

Svijet

Širi se virus Zapadnog Nila, sve više smrtnih slučajeva

3 d

0
Комарац

Zdravlje

Mučnina i glavobolja: Zašto aparat protiv komaraca ne treba da radi cijelu noć

1 sedm

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете. Ова породица обухвата око 3.500 врста сврстаних у три подпородице. Нарочито им погодују топла подручја гдје се густина њихових популација знатно увећава.

Svijet

SZO upozorava: Virus Zapadnog Nila hara Evropom, najviše slučajeva u Italiji

2 sedm

0

Više iz rubrike

Талас представља ширење поремећаја или енергије кроз простор или материјалну средину (медијум), при чему се саме честице средине крећу око свог равнотежног положаја, али се не помјерају трајно заједно са таласом.

Region

Pronađeno tijelo nestalog Portugalca, za četvrtim se još traga

10 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Region

Požari aktivni i u ovim crnogorskim gradovima: Gašenje otežavaju promjenljivi vjetrovi

21 h

0
Избио велики пожар у мјестима поред Херцег Новог.

Region

Počele pripreme za evakuaciju kod Herceg Novog: Vatra guta sve pred sobom

22 h

0
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Region

Turisti u Crnoj Gori sa strepnjom gledaju u brda: ''Sa neba pada kiša pepela''

22 h

0

  • Najnovije

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

19

19

Požar i kod Dubrovnika na nepristupačnom terenu, vatru gase kanaderi

19

14

Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

19

10

Rok do 1. septembra, ako ne bude rješenja - prevoznici će u blokade

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima