U Sjevernoj Makedoniji prvi smrtni slučaj od zaraze groznicom Zapadnog Nila

Prvi smrtni slučaj nastao zbog zaraze virusom Zapadnog Nila registrovan je u Sjevernoj Makedoniji.

Riječ je o 83-godišnjem muškarcu iz Skoplja koji je liječen u Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja.

Prema podacima sjevernomakedonskog Instituta za javno zdravlje, simptomi pacijenta su počeli 2. avgusta groznicom, drhtavicom, glavoboljom, opštom slabošću, bolovima u zglobovima i mišićima, ukočenošću vrata i poremećenom sviješću.

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Dijagnostikovana mu je klinička slika meningitisa, a pored toga on je bolovao i od drugi hroničnih bolesti.

Prisustvo virusa Zapadnog Nila potvrđeno je serološkim pregledom cerebrospinalne tečnosti.

Ovo je prvi prijavljeni smrtni slučaj od posljedica groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji ove godine.

U dijelovima Sjeverne Makedonije proglašena je epidemija groznice Zapadnog Nila, prenosi Tanjug.