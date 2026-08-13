U Sjevernoj Makedoniji prvi smrtni slučaj od zaraze groznicom Zapadnog Nila

Autor:ATV redakcija
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Prvi smrtni slučaj nastao zbog zaraze virusom Zapadnog Nila registrovan je u Sjevernoj Makedoniji.
Riječ je o 83-godišnjem muškarcu iz Skoplja koji je liječen u Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja.
Prema podacima sjevernomakedonskog Instituta za javno zdravlje, simptomi pacijenta su počeli 2. avgusta groznicom, drhtavicom, glavoboljom, opštom slabošću, bolovima u zglobovima i mišićima, ukočenošću vrata i poremećenom sviješću.
Srbija
U Beogradu u jednom uzorku komarca pronađen virus Zapadnog Nila
Dijagnostikovana mu je klinička slika meningitisa, a pored toga on je bolovao i od drugi hroničnih bolesti.
Prisustvo virusa Zapadnog Nila potvrđeno je serološkim pregledom cerebrospinalne tečnosti.
Ovo je prvi prijavljeni smrtni slučaj od posljedica groznice Zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji ove godine.
U dijelovima Sjeverne Makedonije proglašena je epidemija groznice Zapadnog Nila, prenosi Tanjug.
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