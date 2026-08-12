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Požari aktivni i u ovim crnogorskim gradovima: Gašenje otežavaju promjenljivi vjetrovi

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 22:01

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Na teritoriji Crne Gore, osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenljivi vjetrovi, naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Aktivan je požar u mjestu Ponikvice u Nikšiću, a ekipe tamošnje Službe zaštite i spašavanja i dalje su na terenu.

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U Baru je požar i dalje aktivan na planini Lisinj, kao i u Kolašinu, u mjestu Velje Duboko, ali je situacija pod kontrolom, prenose crnogorski mediji.

U Baošićima, na području Herceg Novog, na terenu su sva raspoloživa vozila i ljudstvo tamošnje Službe zaštite i spasavanja.

Direktorat za zaštitu i spasavanje MUP-a uputio je poziv za asistenciju u gašenju požara službama zaštite i spasavanja Kotor i Tivat, kao i dobrovoljnim vatrogasnim društvima Perast, Bijela i Tivat.

Tokom dana, vazduhoplovi Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a bili su angažovani na više lokacija, uključujući područja Nikšića, Bara i Herceg Novog, a u skladu sa razvojem situacije preusmjeravani su na požarište u Baošićima.

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Na tom požarištu angažovana su dva "er traktora", koji su u 24 naleta izbacili ukupno 72 tone vode, dok je avion "antonov" izvršio sedam naleta i izbacio 56 tona vode.

Požar koji je bio aktivan u Doljanima u Podgorici ugašen je zajedničkim angažovanjem pripadnika Službe zaštite i spasavanja Podgorica i helikoptera Vojske Crne Gore, koji je realizovao dva leta i izbacio 55 tona vode na požarište.

(Srna)

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Crna Gora

Nikšić

Herceg Novi

požar

Vatrogasci

požari u Crnoj Gori

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