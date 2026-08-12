Veliki požar kod Ljubuškog, povremeno ugroženi i stambeni objekti

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Foto: RDNE Stock project/Pexels

Veliki požar izbio je danas u Cernu na području Ljubuškog, vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno prijeti i stambenim objektima.

Požar, koji je izbio oko 14.00 časova, gase vatrogasci iz Ljubuškog i više vatrogasnih ekipa iz okolnih mjesta. Region Automobil sletio u provaliju: Poginule dvije osobe - Ekipe na terenu nastavljaju borbu sa vatrom, posebnu pažnju posvećujući zaštiti stambenih objekata - naveli su iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. Podsjetili su da su tokom dana u akciju gašenja požara bila uključena i dva "er traktora", čije je djelovanje bilo posebno važno na nepristupačnim dijelovima terena. (Srna)

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